Equipe de France - Zinedine Zidane : Une ultime réponse cash balancée dans la presse

Cela fait maintenant plusieurs mois que le nom de Zinedine Zidane est annoncé pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Alors que le débat fait beaucoup parler, Philippe Diallo, président de la FFF, refuse pour le moment de confirmer ou infirmer la piste Zizou. Et voilà que pour en savoir plus, il va falloir se montrer patient…
La Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. A l’issue du tournoi, lé sélectionneur quittera ses fonctions. Mais qui viendra le remplacer ? Pour le moment, l’identité de son successeur n’a toujours pas été officialisée, même si Philippe Diallo connait l’heureux élu. « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde », expliquait le président de la FFF.
« Je ne m’exprime plus sur la question du sélectionneur »
Le mystère plane donc concernant le prochain sélectionneur de l’équipe de France, mais voilà que le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse. L’ancien du Real Madrid apparait comme le grand favori pour remplacer Didier Deschamps. Forcément, chacun tente de tirer les vers du nez de Philippe Diallo. Rapporté par RMC, le président de la FFF a alors donné une ultime réponse à ce sujet : « Je ne m’exprime plus sur la question du sélectionneur. (…) J’ai tout dit. J’ai dit quelle serait la période. J’ai dit quel serait à peu près le profil. Maintenant, il faudra attendre l’après-Coupe du monde pour reparler de cette question ».
Un staff « onéreux » pour Zidane ?
Malgré l’absence de confirmation de Philippe Diallo, l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France semble plus que jamais se confirmer. Et voilà que celle-ci devrait coûter une grosse somme à la FFF. « L’arrivée de Zidane était un secret de Polichinelle. On a expliqué qu’il cherche à composer son staff. Ce qui sera d’ailleurs beaucoup plus onéreux que celui actuel pour la fédération française de football. Au début, ça a un peu tiqué à la fédé parce que financièrement, oui cette année va être très bonne, mais prenez l’année dernière, la fédé était dans le rouge », a expliqué Romain Molina.