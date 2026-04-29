Equipe de France : Un premier avant-centre est conseillé à Zinedine Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, Zinedine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus devraient ainsi lancer quelques nouveaux joueurs, et Walid Acherchour lui recommande notamment de miser sur Esteban Lepaul, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1.

A l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps cèdera sa place sur le banc de l'équipe de France. L'actuel sélectionneur des Bleus sera remplacé par Zinedine Zidane. Bien que ce ne soit pas officiel, il s'agit d'un secret de Polichinelle. D'ailleurs, Zizou pourrait lancer une nouvelle ère en équipe de France, et dans cette optique, Walid Acherchour verrait bien Esteban Lepaul, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, s'installer chez les Bleus.

🚨 Esteban Lepaul 🇫🇷 ne se cache pas :



« 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗧 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗔𝗜𝗦𝗘, 𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗔𝗟 🤩🇫🇷 »



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Acherchour veut attendre un peu avant de voir Lepaul en Bleus « Je préfère Kolo Muani à Lepaul ? Tous les jours. Je critique souvent les listes et le conformisme de Didier Deschamps. Autant, pour moi Kolo Muani par rapport à ce qu'il a fait avec l'équipe de France sur les dernières compétitions entre sa polyvalence à droite ou dans l'axe, son mouvement, sa gestion de la profondeur et même dans une saison catastrophique avec Tottenham il a quand même mis des buts en Ligue des champions contre le PSG, l'Atletico », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.