Equipe de France : Un premier avant-centre est conseillé à Zinedine Zidane !

L'été prochain, Zinedine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus devraient ainsi lancer quelques nouveaux joueurs, et Walid Acherchour lui recommande notamment de miser sur Esteban Lepaul, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1.
A l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps cèdera sa place sur le banc de l'équipe de France. L'actuel sélectionneur des Bleus sera remplacé par Zinedine Zidane. Bien que ce ne soit pas officiel, il s'agit d'un secret de Polichinelle. D'ailleurs, Zizou pourrait lancer une nouvelle ère en équipe de France, et dans cette optique, Walid Acherchour verrait bien Esteban Lepaul, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, s'installer chez les Bleus.
Acherchour veut attendre un peu avant de voir Lepaul en Bleus
« Je préfère Kolo Muani à Lepaul ? Tous les jours. Je critique souvent les listes et le conformisme de Didier Deschamps. Autant, pour moi Kolo Muani par rapport à ce qu'il a fait avec l'équipe de France sur les dernières compétitions entre sa polyvalence à droite ou dans l'axe, son mouvement, sa gestion de la profondeur et même dans une saison catastrophique avec Tottenham il a quand même mis des buts en Ligue des champions contre le PSG, l'Atletico », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Dans une nouvelle histoire avec Zidane, le voir pallier une solution de remplacement en équipe de France»
« Il a une connaissance du haut niveau que Lepaul n'a pas aujourd'hui. Esteban Lepaul il faudra qu'il franchisse une étape l'année prochaine. Et il va aller en équipe de France en continuant comme ça pour l'Euro, pour la Coupe du monde c'est trop précoce. Dans une nouvelle histoire avec Zidane, le voir pallier une solution de remplacement en équipe de France, il le sera un jour s'il continue comme ça. Rennes, c'est rédhibitoire pour l'équipe de France de Didier Deschamps. Hormis Camavinga sur les années récentes parce que c'était un crack : Terrier, Bourigeaud, André. Il y avait plein de joueurs, il n'y a pas l'Europe », ajoute Walid Acherchour.