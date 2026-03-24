Equipe de France - Succession de Deschamps : Zidane n'est pas seul, d'autres candidats révélés !

D'ici quelques mois, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va s'en aller et il faut donc lui trouver un remplaçant. Tous les regards se tournent alors vers Zinedine Zidane et si l'ancien du Real Madrid fait office de grand favori, voilà qu'il n'est pas le seul à prétendre au poste de sélectionneur des Bleus.
La Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. En effet, à l'issue du tournoi, le sélectionneur quittera ses fonctions pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais à qui ? Pour le moment, rien n'a encore été officialisé concernant le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Il n'empêche qu'un nom revient en boucle pour venir succéder à Deschamps : Zinedine Zidane. Libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zizou n'a pas caché son envie de prendre les commandes des Bleus. Cela deviendra-t-il une réalité d'ici quelques mois ?
« J'ai reçu des candidatures ? Oui »
Tout le monde s'attend donc à voir Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France après Didier Deschamps. Mais voilà que d'autres possibilités ont existé. C'est ce qu'a révélé Philippe Diallo, président de la FFF. En effet, à l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, ce dernier a fait savoir concernant le poste de sélectionneur de l'équipe de France, visiblement très courtisé : « J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises ».
Diallo connait le nom du prochain sélectionneur !
D'autres candidats que Zinedine Zidane existent donc pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Qui sera maintenant l'heureux élu ? A propos du successeur de Didier Deschamps, Philippe Diallo a également ajouté : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. (...) Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».