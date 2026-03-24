Equipe de France - Succession de Deschamps : Zidane n'est pas seul, d'autres candidats révélés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques mois, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va s'en aller et il faut donc lui trouver un remplaçant. Tous les regards se tournent alors vers Zinedine Zidane et si l'ancien du Real Madrid fait office de grand favori, voilà qu'il n'est pas le seul à prétendre au poste de sélectionneur des Bleus.

La Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. En effet, à l'issue du tournoi, le sélectionneur quittera ses fonctions pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais à qui ? Pour le moment, rien n'a encore été officialisé concernant le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Il n'empêche qu'un nom revient en boucle pour venir succéder à Deschamps : Zinedine Zidane. Libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zizou n'a pas caché son envie de prendre les commandes des Bleus. Cela deviendra-t-il une réalité d'ici quelques mois ?

Equipe de France : La demande révélée de Zidane, c'est plus que Deschamps https://t.co/lXuqRY6hjd — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« J'ai reçu des candidatures ? Oui » Tout le monde s'attend donc à voir Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France après Didier Deschamps. Mais voilà que d'autres possibilités ont existé. C'est ce qu'a révélé Philippe Diallo, président de la FFF. En effet, à l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, ce dernier a fait savoir concernant le poste de sélectionneur de l'équipe de France, visiblement très courtisé : « J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises ».