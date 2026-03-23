Equipe de France : «Le carnaval» continue, ça fait réagir sur les réseaux...

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette trêve internationale, l'équipe de France va se rendre aux Etats-Unis pour jouer face au Brésil et la Colombie. Le rassemblement a démarré ce lundi pour les joueurs appelés par Didier Deschamps. Le rendez-vous a été donné à Clairefontaine et bien évidemment, une fois n'est pas coutume, l'arrivée de certains internationaux n'est pas passée inaperçue...

Jeudi dernier, Didier Deschamps dévoilait sa liste des joueurs appelés pour disputer les prochains matchs de l'équipe de France. Alors que les Bleus vont jouer le Brésil et la Colombie dans les prochains jours, le sélectionneur a fait appelé à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Hugo Ekitike ou encore Adrien Rabiot. Tous avaient rendez-vous ce lundi à Clairefontainte pour le début du rassemblement de l'équipe de France. Une arrivée au château d'ailleurs remarquée pour certains internationaux compte tenu de leur look.

Zinedine Zidane : Les manoeuvres ont débuté pour son futur salaire en équipe de France ? https://t.co/5YSirI5jhI — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Des arrivées remarquées L'arrivée à Clairefontaine des joueurs de l'équipe de France est aujourd'hui devenu un véritable rituel, se transformant pour beaucoup en un défilé de mode. Si cela est critiqué par beaucoup, les joueurs s'en donnent à coeur joie pour s'afficher dans des looks qui ne manquent pas de faire réagir. Ça a encore été le cas ce lundi avec le début du rassemblement de l'équipe de France. Si Ousmane Dembélé est lui notamment apparu très sobre, Michael Olise ou encore Hugo Ekitike ne sont pas passés inaperçus avec leur tenue.