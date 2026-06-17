Équipe de France - Pierre Ménès annonce déjà un problème avec Mbappé : «Il se fera descendre»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a fait un premier pas vers la qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde grâce à sa victoire décrochée face au Sénégal mardi (3-1). Un succès auquel Kylian Mbappé a grandement pris part avec ses deux buts inscrits, faisant taire certains détracteurs à son sujet selon Pierre Ménès. Mais seulement pour un temps puisque le refrain reviendra dès lors qu’il sera moins décisif à l’avenir.

La « disette » de Kylian Mbappé n’aura duré que trois matchs. Et pourtant, à lire les critiques à son égard concernant son manque d’impact dans l’animation offensive de l’équipe de France et son absence de travail défensif, on pourrait se dire que le dernier but marqué par le capitaine des Bleus remontait à plus loin que seulement deux fois 90 minutes et un quart d’heure face à la Colombie en mars dernier (3-1). Mardi, pour la première de l’équipe vice-championne du monde dans cette Coupe du monde 2026, Mbappé a signé un doublé qui a permis à l’équipe de France de battre le Sénégal (3-1) en lui faisant égaler puis dépasser les 57 buts d’Olivier Giroud chez les Bleus.

«Que dire de ce deuxième but, cette frappe de 30 mètres limpide, qui permet à l’équipe de France de prendre deux buts d’avance» Kylian Mbappé est le nouveau recordman de buts en équipe de France avec ses 58 réalisations. Contre le Sénégal, il a montré à quel point il est capable de faire basculer un match sur une fulgurance, que ça plaise ou non, comme l’a assuré Pierre Ménès. « Mbappé en première période, ça mérite 2. Et en deuxième, c’est 9, on va dire ça comme ça. En première période, alors qu’il est resté sagement dans l’axe, il n’a pas vu de ballon ou alors il a fait des contrôles très approximatifs. En seconde, il aurait dû obtenir un penalty pour une faute qui me semble assez évidente de Sadio Mané. Et puis derrière, ce qui fait et que ça plaise ou pas à beaucoup, que Mbappé est un joueur hors-normes surtout en sélection : son tir croisé sur le premier but, magnifiquement servi par Olise, est absolument parfait. Et puis que dire de ce deuxième but, cette frappe de 30 mètres limpide, qui permet à l’équipe de France de prendre deux buts d’avance ».