Kylian Mbappé privé du Ballon d'Or... pendant deux ans ?

Auteur d'une énorme Coupe du monde, Kylian Mbappé a toutefois déçu, comme tous ses coéquipiers, contre l'Espagne mardi soir. Les Bleus ont effectivement été éliminés face aux Espagnols en demi-finale, ce qui met fin aux chances du joueur du Real Madrid de remporter le Ballon d'Or. Et peut-être pas seulement pour cette saison.
Mardi soir, l'Espagne a brutalement mis fin au parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde. La Roja a effectivement dominé les Bleus en demi-finale (2-0), ce qui rebat les cartes pour le Ballon d'Or. Auteur d'une grande compétition, Kylian Mbappé aurait pu être un candidat très sérieux si la France remportait une troisième étoile. Mais ce ne sera donc pas le cas. Et pour le journaliste du Parisien Laurent Perrin, Kylian Mbappé a même très peu de chance de remporter le Ballon d'Or avant... 2028 !
Mbappé dit adieu au Ballon d'Or jusqu'en 2028 ?
« Kylian Mbappé est hors course. La défaite face à l’Espagne entérine une saison blanche qui le met a priori hors concours. Cela me semble vraiment compromis car il n'a rien gagné cette année. Et comme il part dans l'inconnu avec le Real de Mourinho, je pense qu'il faut désormais miser sur une victoire de la France à l'Euro 2028. Il sera dans l'année de ses 30 ans… », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant d'évoquer les prétendants au Ballon d'Or cette saison.
«Kylian Mbappé est hors course»
« Si l’Angleterre gagne, Harry Kane recevra le Ballon d’or à Londres le 26 octobre. Le capitaine anglais sort d'une saison énorme avec le Bayern, c'est un joueur exemplaire et si les Anglais vont en finale, il pourrait postuler même en cas de défaite face à l'Espagne. Si l’Argentine gagne en revanche, Messi sera en pôle pour un 9e trophée. Et donc, pour en revenir à votre question, si l’Espagne gagne, mystère… Lamine Yamal ne fait pas une grande Coupe du monde et aucun de ses coéquipiers n’a le profil de superstar capable de prendre un maximum de suffrages », ajoute Laurent Perrin.