Équipe de France : Le joueur du PSG qui va tout changer à la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a affiché un visage particulièrement convaincant lors de la dernière trêve internationale avec deux victoires contre le Brésil et la Colombie. Pour Pierre Ménès, un joueur du PSG pourrait toutefois faire la différence pour les Bleus lors du Mondial aux Etats-Unis.

Lors de la dernière trêve internationale, l’équipe de France a bluffé son monde. Les Bleus de Didier Deschamps ont affiché un visage particulièrement satisfaisant avec deux succès contre le Brésil et la Colombie. La sélection tricolore a donc pu faire le plein de confiance à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Et pour Pierre Ménès, un joueur du PSG pourrait tirer son épingle du jeu pendant le Mondial aux Etats-Unis : Désiré Doué.

Equipe de France - Didier Deschamps a «peur» : Ça peut ruiner la Coupe du monde 2026 https://t.co/Zjjw5jwInh — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Il a beaucoup de clés en lui» « Le problème quand tu bâtis une tactique, c’est que tu bâtis une confiance, des automatismes. C’est difficile de se renier parce que la qualité de l’adversaire monte. Ça veut dire que toi aussi tu pensais que c’était un leurre. Je pense que, c’est pour ça que j’insiste beaucoup là-dessus, sur le rôle de Désiré Doué. Je pense qu’il a beaucoup de clés en lui » a d’abord confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.