Équipe de France : «Je l’aurais accompagné avec plaisir», Zinedine Zidane se fait déjà recaler par un proche

Alors que son arrivée est attendue une fois la Coupe du monde 2026 terminée, Zinedine Zidane s’active déjà en coulisses afin de composer son futur staff en tant que sélectionneur de l’équipe de France. En ce sens, l’ancien entraîneur du Real Madrid a contacté une personne qu’il a connue lors de ses années avec les Bleus, mais qui ne l’accompagnera pas dans cette nouvelle aventure.
Si Philippe Diallo a tenté d’entretenir le suspense en indiquant savoir qui serait le prochain sélectionneur de l’équipe de France sans dévoiler son identité, il ne fait aucun doute qu’il s’agira de Zinedine Zidane. D’après les informations de RMC Sport, le Ballon d’Or 1998 commence déjà à composer son staff, que ses anciens adjoints au Real Madrid, David Bettoni et Hamidou Msaidie, pourraient intégrer.
Zidane a échangé avec Henri Émile
Zinedine Zidane est à la recherche de « mecs fidèles » et « veut aussi des gens qui font le boulot et ne feront rien fuiter à la presse », selon un proche du dossier. En ce sens, Alain Boghossian, qui a déjà été dans les staffs de Raymond Domenech et Laurent Blanc, est souvent cité en privé, mais le champion du monde 1998 n’a pas voulu s’exprimer à ce sujet, contrairement à Henri Émile. Encadrant de l’équipe de France entre 1976 et 2008, il a régulièrement échangé avec Zinedine Zidane dernièrement et lui a donné quelques conseils.
« Si j’avais l’âge, je l’aurais accompagné avec plaisir »
« On est très proche tous les deux. On n’a pas parlé de la suite », a confié Henri Émile à RMC Sport, désormais âgé de 83 ans et qui ne reprendra pas du service pour intégrer le staff du futur sélectionneur de l’équipe de France. « Il y a l’attente de sa nomination. Il y a longtemps qu’il a envie de cela. Du temps de Laurent Blanc, il se proposait déjà de le remplacer. Quand on parle, c’est surtout de la confiance réciproque. C’est surtout amical. Quand il est revenu jouer avec Domenech, je suis le seul qu’il a appelé. C’est une confiance totale qu’il y a entre nous. Sur l’avenir, je ne cherche pas à avoir d’éléments. Que cela se fasse naturellement. Si j’avais l’âge, je l’aurais accompagné avec plaisir. On s’est retrouvé le 12 juillet dernier à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avec ses copains. Il n’y avait aucune projection à ce moment-là. Cela reste plus des relations amicales, que du travail. »