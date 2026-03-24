Équipe de France : «Je l’aurais accompagné avec plaisir», Zinedine Zidane se fait déjà recaler par un proche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son arrivée est attendue une fois la Coupe du monde 2026 terminée, Zinedine Zidane s’active déjà en coulisses afin de composer son futur staff en tant que sélectionneur de l’équipe de France. En ce sens, l’ancien entraîneur du Real Madrid a contacté une personne qu’il a connue lors de ses années avec les Bleus, mais qui ne l’accompagnera pas dans cette nouvelle aventure.

Si Philippe Diallo a tenté d’entretenir le suspense en indiquant savoir qui serait le prochain sélectionneur de l’équipe de France sans dévoiler son identité, il ne fait aucun doute qu’il s’agira de Zinedine Zidane. D’après les informations de RMC Sport, le Ballon d’Or 1998 commence déjà à composer son staff, que ses anciens adjoints au Real Madrid, David Bettoni et Hamidou Msaidie, pourraient intégrer.

Equipe de France : Zidane pour remplacer Deschamps ? On en parle même sur TF1 https://t.co/IbQn2wIacg — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Zidane a échangé avec Henri Émile Zinedine Zidane est à la recherche de « mecs fidèles » et « veut aussi des gens qui font le boulot et ne feront rien fuiter à la presse », selon un proche du dossier. En ce sens, Alain Boghossian, qui a déjà été dans les staffs de Raymond Domenech et Laurent Blanc, est souvent cité en privé, mais le champion du monde 1998 n’a pas voulu s’exprimer à ce sujet, contrairement à Henri Émile. Encadrant de l’équipe de France entre 1976 et 2008, il a régulièrement échangé avec Zinedine Zidane dernièrement et lui a donné quelques conseils.