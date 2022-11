Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps reçoit un message inattendu pour le Qatar

Publié le 2 novembre 2022 à 19h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Didier Deschamps doit composer avec un avalanche de blessures en vue de la Coupe du Monde au Qatar, le latéral droit du Besiktas Istanbul, Valentin Rosier, pose sa candidature pour l’équipe de France et fait passer le mot au sélectionneur national.

Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan et très probablement Raphaël Varane… C’est un fait, l’équipe de France est décimée à l’approche de cette Coupe du Monde au Qatar, et Didier Deschamps va être obligé de composer sa liste de 23 joueurs avec cette réalité. Le bilan des blessés ne cesse de s’accroître ces dernières semaines pour les Bleus, mais faut-il s’attendre pour autant à de grosses surprises le 9 novembre prochain au moment où Deschamps communiquera sa liste ?

Rosier pose sa candidature

Dans un entretien accordé à Foot Mercato ce mercredi, Valentin Rosier (26 ans), le latéral droit français du Besiktas, a évoqué un possible avenir en équipe de France et se dit prêt à rejoindre les Bleus : « Avoir ma chance ? Je ne sais pas, je ne lis pas l’avenir. Ce qui est sûr, c’est que ça reste dans un coin de ma tête bien entendu, c’est un rêve d’enfant. Mon premier était de devenir footballeur professionnel, mon deuxième est de représenter la France et de porter le maillot bleu avec les A. Forcément, j’y pense, mais pour le moment, je dois travailler et montrer ce que je vaux sur le terrain et j’espère qu’un jour, ça viendra. Je mentirais si je disais que ce n’était pas mon rêve, j’ai encore plein de choses à prouver et que ça paiera à l’avenir », confie Rosier.

