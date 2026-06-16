Equipe de France : Avant le départ de Deschamps, Mbappé lui rend un dernier hommage

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France version Didier Deschamps, c'est bientôt terminé. En effet, les Bleus vont témoigner d'un changement de sélectionneur au terme de la Coupe du monde. Zinedine Zidane devrait remplacer celui que l'on surnomme DD, un entraîneur qui compte énormément pour Kylian Mbappé et qui a été la cible d'un hommage de sa part avant le coup d'envoi du Mondial.

Avant de quitter le territoire français afin de s'envoler pour les Etats-Unis pour la Coupe du monde qui débute ce mardi pour l'équipe de France avec une confrontation face au Sénégal, Kylian Mbappé s'est prêté au jeu pour une interview spéciale avec Le Parisien. En effet, ce sont des coéquipiers et des proches qui lui ont posé une salve de questions avant le grand départ pour le Mondial 2026 sur le sol américain.

«Avec les années, on a développé une relation bien plus forte que joueur-entraîneur» Son nouveau compère d'attaque Michael Olise lui a demandé « quelle rencontre a changé ta vie ? ». Après avoir cité quelques entraîneurs et personnes connues à Monaco et à Paris dont les présidents Nasser Al-Khelaïfi au PSG et Florentino Pérez au Real Madrid, Mbappé a conclu sa tournée d'hommages avec Didier Deschamps qui vit son ultime compétition à la tête des Bleus. « En sélection, il y a le coach (Didier Deschamps), le seul que j’ai eu en équipe de France et que je connais par cœur maintenant. Avec les années, on a développé une relation bien plus forte que joueur-entraîneur ».