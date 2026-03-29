Didier Deschamps : Une décision déjà confirmée pour après l'équipe de France

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste après la Coupe du monde 2026, cet été. La fin d’un règne de quatorze années, ce qui le fait rentrer dans le classement des sélectionneurs avec la plus grande longévité dans l’histoire du football. Mais à 57 ans, le technicien est encore jeune et tout le monde se demande quelle sera la prochaine étape de sa carrière.

C’est l’une des pages les plus importantes du football français qui va se tourner. Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde, qu’il occupe depuis 2012. Tout le monde regarde déjà son successeur avec Zinedine Zidane qui semble être le grand favori, mais la véritable question est surtout que va faire l’ancien de l’OM ou de l’AS Monaco, après les Bleus ?

Zinedine Zidane : Le souvenir (qui ne s'est pas bien terminé) qui a marqué Kylian Mbappé https://t.co/Un7bDxUAmi — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Je ne prendrai certainement pas ma retraite après l'équipe nationale » Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en juin 2025, Deschamps avait clairement annoncé la couleur, en assurant ne pas vouloir prendre sa retraite après l’équipe de France. « Je n'ai pas besoin de vivre sous les projecteurs, mais je ne prendrai certainement pas ma retraite après l'équipe nationale. On verra ce qui se passe. J'ai la liberté de choisir » a expliqué le technicien français, qui fêtera ses 58 ans en octobre prochain.