Coupe du monde 2026 - Equipe de France : La polémique à «250 000 balles la journée» qui choque même la FIFA

Pierrick Levallet

Pour la Coupe du monde 2026, la FFF a visiblement vu les choses en grand. La Fédération voulait marquer le coup pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France avant d’être remplacé possiblement par Zinédine Zidane. Mais une décision semble faire l’objet d’une polémique qui a même choqué la FIFA.

Pour sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a vu la FFF prévoir les choses en grand. La Fédération a cherché à mettre le sélectionneur des Bleus et son groupe dans les meilleures conditions pour la Coupe du monde 2026. L’instance a alors pris une décision qui semble faire polémique en ce moment. Et cette dernière aurait même choqué la FIFA.

Equipe de France : «J’étais déçu», la décision de Deschamps qui lui est restée en travers de la gorge https://t.co/ez8jVYXfer — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«La fédé a refusé pleins d’hôtels» « C’est la dernière de Deschamps, tout va être bien fait pour lui. Et tout va être tellement bien fait que vous avez dû voir plusieurs articles sur l’hôtel le Four Seasons choisi par les Bleus à Boston pour la Coupe du monde. On ne va pas parler du choix de l’hôtel, loin de là. Moi ce qui me choque, ça me choque à un niveau incroyable et ça choque du monde à la FIFA, partout, c’est que déjà la fédé a refusé pleins d’hôtels, ils ont voulu celui là » a d’abord expliqué Romain Molina sur sa chaîne YouTube.