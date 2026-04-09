Didier Deschamps - Équipe de France : Le cadeau tombé du ciel juste avant son départ, «c’est incroyable»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps vit actuellement ses derniers mois en tant que sélectionneur de l'équipe de France, lui qui quittera ces fonctions juste après la Coupe du Monde 2026. Et avant de tirer sa révérence, le technicien tricolore peut compter sur un joueur de grande qualité qui lui a été offert sur un plateau avant de diriger son ultime compétition à la tête des Bleus...

C'est bientôt la fin d'un règne de 14 ans pour Didier Deschamps en équipe de France ! Le sélectionneur national quittera ses fonctions l'été prochain, après la Coupe du Monde, et tentera donc de partir sur un nouveau sacre historique. Pour mener à bien cette mission, Deschamps pourra notamment compter sur une ligne d'attaque de feu avec notamment les présences de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé mais également Michael Olise, le prodige de 24 ans qui a explosé au plus haut niveau européen avec le Bayern Munich ces derniers mois.

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🗣️ « Michael est un joueur différent. 𝗜𝗟 𝗩𝗢𝗜𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗘𝗨 𝗗𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗦 𝗣𝗘𝗨𝗩𝗘𝗡𝗧 𝗩𝗢𝗜𝗥. 😎



Il comprend le jeu d'une manière différente.



Il 𝘃𝗼𝗶𝘁… pic.twitter.com/5myKLKKVPf — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2026

« Ce gars-là c'est un cadeau » Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a d'ailleurs indiqué que Michael Olise était un cadeau tombé du ciel pour Didier Deschamps juste avant sa dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France : « Ce gars-là, c’est quand même la première fois qu’on le voit vraiment à ce niveau. Il n’a pas fait de compétition internationale avec la France, avec son club il a déjà joué à ce niveau mais là on attend encore plus cette année. Mais ce gars est tombé de la lune pour les Bleus. C’est quand même incroyable. Ce mec n’a rien de français, enfin si, sa maman, mais il n’a jamais vécu en France. Il ne parle pas la langue, ce n’est pas sa culture et ce gars-là, d’un coup, il dit tiens je vais jouer pour les Bleus. C’est un coup de bol incroyable. Un joueur technique comme ça, ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas. Ce gars-là c'est un cadeau. J’ai déjà lu sa petite bio sur internet au moins 3 fois, je me dis mais d'où il joue pour les Bleus ? », estime Riolo sur Olise.