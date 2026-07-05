Désiré Doué décisif contre le Paraguay : La réaction de Bradley Barcola après son remplacement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps peut se satisfaire de la concurrence saine qui existe en équipe de France entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Ce samedi, le numéro 14 s’est montré décisif après être entré en jeu en lieu et place de l'attaquant formé à l’OL, bon joueur au moment d’évoquer la prestation de son coéquipier.

Dans un match qui avait tout d’un piège pour l’équipe de France, l’entrée de Désiré Doué fut précieuse et a changé le cours de ce huitième de finale de Coupe du monde contre le Paraguay (1-0). L’attaquant du PSG a en effet été à l’origine du penalty transformé par Kylian Mbappé après l’heure de jeu. Remplacé par son coéquipier en club, Bradley Barcola a réagi sur le sujet.

« Je suis très content pour lui » « Il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c’est grâce à lui qu’on a eu ce penalty, a confié Bradley Barcola en zone mixte. Je suis content pour lui et très fier de lui et je savais qu’en entrant il allait dynamiser le jeu. Je suis très content pour lui ».