Désiré Doué décisif contre le Paraguay : La réaction de Bradley Barcola après son remplacement

Didier Deschamps peut se satisfaire de la concurrence saine qui existe en équipe de France entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Ce samedi, le numéro 14 s’est montré décisif après être entré en jeu en lieu et place de l'attaquant formé à l’OL, bon joueur au moment d’évoquer la prestation de son coéquipier.
Dans un match qui avait tout d’un piège pour l’équipe de France, l’entrée de Désiré Doué fut précieuse et a changé le cours de ce huitième de finale de Coupe du monde contre le Paraguay (1-0). L’attaquant du PSG a en effet été à l’origine du penalty transformé par Kylian Mbappé après l’heure de jeu. Remplacé par son coéquipier en club, Bradley Barcola a réagi sur le sujet.
« Je suis très content pour lui »
« Il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c’est grâce à lui qu’on a eu ce penalty, a confié Bradley Barcola en zone mixte. Je suis content pour lui et très fier de lui et je savais qu’en entrant il allait dynamiser le jeu. Je suis très content pour lui ».
« Il n’y a aucune animosité avec Bradley »
Depuis le début du Mondial, les deux joueurs du PSG se partagent le temps de jeu, une concurrence saine comme le rappelait Désiré Doué avant la rencontre de samedi. « Il n’y a aucune animosité avec Bradley. On a beaucoup de qualités. On est différent au niveau des profils. J’ai la capacité de jouer à plusieurs postes, Bradley est plus un ailier. Il va vite avec et sans ballon. Je suis plus à l’aise dans les petits espaces, expliquait l’international français. La concurrence ? Ça nous tire tous vers le haut. Défensivement, on est très forts. On a de très bons milieux et les meilleurs attaquants du monde. Le coach a créé un groupe de 26 joueurs où chacun a son rôle à jouer. Je me tiens prêt et dès que je peux je me donne à 100%. »