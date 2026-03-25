Deschamps dans le staff de Zidane ? «T’es co*», l’idée qui fait réagir sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques mois, Didier Deschamps ne sera donc plus le sélectionneur de l’équipe de France. Après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions pour laisser vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane. Mais quid de l’avenir de Deschamps ? L’idée de le voir intégrer le staff de Zizou a fait réagir sur RMC.

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps va quitter ses fonctions après la Coupe du monde. Pour faire quoi ensuite ? Concernant son avenir, l’ancien entraîneur de l’OM se laisse toutes les portes comme il avait pu l’expliquer : « Mon avenir après la Coupe du monde serait plutôt entraîneur d’un autre club ou d'une autre sélection ? Je ne sais. Président de la FFF ? Non. Retraité ? Je ne sais pas, je n'ai rien décidé. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte c’est jusqu’à cet été. Et après on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive, je me dis que ça sera différent mais que ça sera bien ».

«J’aimerais qu’il revienne en équipe de France» : Didier Deschamps se fait interpeller avant la Coupe du monde ! https://t.co/6GvKz6irBz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Deschamps futur directeur technique national ? Qu’est-ce que Didier Deschamps pourrait donc bien faire après l’équipe de France ? Jean-Michel Larqué a eu une idée. C’est ainsi qu’il a expliqué sur RMC : « J’ai une proposition à faire. Il y a un rôle il me semble qui lui irait à ravir. Je ne sais par qui il est occupé maintenant, mais peut-être qu’il y a un vide à combler. Ce serait de devenir directeur technique national et d’insuffler à tous les éducateurs son amour du football, sa passion, son envie de gagner et puis de remettre la technique au centre des débats. Je pense que c’est un rôle qui pourrait lui convenir à ravir ».