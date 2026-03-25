Deschamps dans le staff de Zidane ? «T’es co*», l’idée qui fait réagir sur RMC

D’ici quelques mois, Didier Deschamps ne sera donc plus le sélectionneur de l’équipe de France. Après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions pour laisser vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane. Mais quid de l’avenir de Deschamps ? L’idée de le voir intégrer le staff de Zizou a fait réagir sur RMC.
Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps va quitter ses fonctions après la Coupe du monde. Pour faire quoi ensuite ? Concernant son avenir, l’ancien entraîneur de l’OM se laisse toutes les portes comme il avait pu l’expliquer : « Mon avenir après la Coupe du monde serait plutôt entraîneur d’un autre club ou d'une autre sélection ? Je ne sais. Président de la FFF ? Non. Retraité ? Je ne sais pas, je n'ai rien décidé. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte c’est jusqu’à cet été. Et après on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive, je me dis que ça sera différent mais que ça sera bien ».
Deschamps futur directeur technique national ?
Qu’est-ce que Didier Deschamps pourrait donc bien faire après l’équipe de France ? Jean-Michel Larqué a eu une idée. C’est ainsi qu’il a expliqué sur RMC : « J’ai une proposition à faire. Il y a un rôle il me semble qui lui irait à ravir. Je ne sais par qui il est occupé maintenant, mais peut-être qu’il y a un vide à combler. Ce serait de devenir directeur technique national et d’insuffler à tous les éducateurs son amour du football, sa passion, son envie de gagner et puis de remettre la technique au centre des débats. Je pense que c’est un rôle qui pourrait lui convenir à ravir ».
« Arrête tes bêtises »
Mais voilà que Benoit Boutron a lui eu soumis une autre proposition pour le moins inattendue et qui n'a pas manqué de faire réagir. C’est ainsi qu'il a demandé si on ne pouvait pas voir Didier Deschamps rejoindre le futur staff de Zinedine Zidane en équipe de France. A cela, Jérôme Rothen a répondu : « T’es co* ». Jean-Michel Larqué a lui lâché : « Arrête tes bêtises. Ma proposition moi est sérieuse ».