Deschamps a touché un gros salaire en France et l’assume : «J’avais un très bon contrat»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant de prendre les rênes de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps travaillait déjà en France sur le banc de l'OM, un club qu'il avait quitté dans un contexte sportif très compliqué avec des tensions avec sa direction de l'époque. Mais Deschamps a néanmoins avoué avoir perçu un très bon salaire du côté de Marseille.

Entraîneur de l'OM de 2009 à 2012, juste avant d'être nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a confirmé qu'il y était une légende, lui qui a remporté pas moins de six trophées (1 Ligue 1, 2 Trophée des Champions et 3 Coupes de la Ligue), les derniers en date du club phocéen. Et pourtant, il avait quitté l'OM en froid avec ses dirigeants et avait catégoriquement refusé de continuer cette aventure malgré un contrat relativement confortable comme il l'avouera en 2014 lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France.

Deschamps : «Ne pas revivre ces moments-là», la demande spéciale sur Canal+ pour l'équipe de France https://t.co/mfuKmt1n8x — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Mon départ était prévu depuis longtemps » « Les ruptures sont toujours difficiles. Ce départ, ce n'était pas une surprise. En tout cas, de mon côté, il était prévu depuis de longues semaines déjà. Je ne fais jamais rien sur un coup de tête. Ce sont les discussions pour rompre mon contrat qui ont été longues. Mais j'ai tourné la page et l'OM continue sa route. (…) Je suis resté trois ans sur le banc de l'OM. Peu d'entraîneurs ont duré aussi longtemps que moi. On a regagné des titres. J'éprouve beaucoup de fierté par rapport à ça. Je ne reviens pas animé par une quelconque rancune. Je ne veux retenir que le positif. Et si vous vous souvenez bien, il y en a. Le titre de champion de France en 2010, mais aussi la victoire en Coupe de la Ligue deux mois plus tôt », a avoué Didier Deschamps, avant d'aborder la question de son contrat avec l'OM.