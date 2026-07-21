Deschamps a plombé Zidane et Henry : Daniel Riolo se lâche sur le poste de sélectionneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France. Il sera remplacé par Zinedine Zidane dans les prochains jours. Mais pour Daniel Riolo, l'histoire entre les Bleus et Deschamps aurait du s'arrêter bien plus tôt.

Pour sa dernière compétition en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps n'aura pas réussi à apporter une nouvelle Coupe du monde pour les Bleus. Eliminé en demi-finale par l'Espagne, future championne, Deschamps va laisser sa place de sélectionneur à Zinedine Zidane. Un soulagement pour Daniel Riolo qui estime que son mandat de 14 ans a été beaucoup trop long ce qui a privé Zizou du poste pendant plusieurs années, mais ce qui a également bloqué Thierry Henry.

Riolo estime que Deschamps est resté trop longtemps « Pour diriger une équipe nationale, surtout en France, tu les as les candidats. On a histoire riche, des entraineurs à disposition (...) On a gardé Domenech beaucoup trop longtemps, après il y a eu la petite parenthèse Blanc qui a vu qu'il n'était pas en phase avec le poste. L'autre arrive, tu sauves et tu remets tout d'aplomb, bravo... mais stop quoi, quatorze ans c'est trop long », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.