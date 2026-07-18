Départ de Deschamps : France 98 valide l’arrivée de Zinedine Zidane

Pour la dernière fois, Didier Deschamps sera sur le banc de l’équipe de France ce samedi à l’occasion du match pour la troisième place face à l’Angleterre. Zinedine Zidane va lui succéder prochainement, de quoi emballer Bixente Lizarazu et Emmanuel Petit, champions du monde 1998.
Une page se tourne en équipe de France avec le départ de Didier Deschamps après la petite finale de samedi soir (23h, heure française) contre l’Angleterre. Un autre champion du monde 1998 est appelé à le remplacer en la personne de Zinedine Zidane. Une piste qui séduit plusieurs anciens protégés d’Aimé Jacquet, dont Bixente Lizarazu.
« Zidane ? Moi j'y vois une continuité »
« On va attendre l'annonce du président de la FFF, qui devrait intervenir après la compétition. On pense évidemment tous que ce sera Zizou. (Rires.) Moi j'y vois une continuité, l'esprit 98, c'est l'esprit Aimé Jacquet, qu'avait perpétué Deschamps à sa façon. Sous Zizou, l'équipe de France l'aura aussi avec sa personnalité, estime le consultant de TF1, interrogé par L’Équipe. Chaque entraîneur a son style particulier, sa vision particulière. Il y a toujours des différences, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a en France un excellent vivier pour construire une très belle équipe. »
« Quand il parle, il va entrer dans la tête des joueurs »
Emmanuel Petit souligne quant à lui l’impact que va avoir Zinedine Zidane sur les internationaux français. « Ce garçon est un alchimiste. Tout ce qu’il touche se transforme en or, comme Didier, confiait l’ancien d’Arsenal ce vendredi au micro de RMC. Il a cette capacité à entrer dans la tête des joueurs, de par son charisme et son aura. Dès qu’il entre dans un vestiaire, tout le monde est au garde à vous. Tu peux même t’appeler Kylian Mbappé, tu vois Zizou arriver, c’est l’icône de tout un pays. Il est adoré dans le monde entier. Ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime énormément mais quand il parle, il va entrer dans la tête des joueurs. Lui ne perdra pas le mojo. Il y a très peu de joueurs ou d’entraîneurs qui peuvent entrer dans une pièce et la lumière arrive. Ils n’ont même pas besoin de parler. On peut presque parler d’un gourou qui va emmener tout le monde avec lui. »