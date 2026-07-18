Départ de Deschamps : France 98 valide l’arrivée de Zinedine Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la dernière fois, Didier Deschamps sera sur le banc de l’équipe de France ce samedi à l’occasion du match pour la troisième place face à l’Angleterre. Zinedine Zidane va lui succéder prochainement, de quoi emballer Bixente Lizarazu et Emmanuel Petit, champions du monde 1998.

Une page se tourne en équipe de France avec le départ de Didier Deschamps après la petite finale de samedi soir (23h, heure française) contre l’Angleterre. Un autre champion du monde 1998 est appelé à le remplacer en la personne de Zinedine Zidane. Une piste qui séduit plusieurs anciens protégés d’Aimé Jacquet, dont Bixente Lizarazu.

« Zidane ? Moi j'y vois une continuité » « On va attendre l'annonce du président de la FFF, qui devrait intervenir après la compétition. On pense évidemment tous que ce sera Zizou. (Rires.) Moi j'y vois une continuité, l'esprit 98, c'est l'esprit Aimé Jacquet, qu'avait perpétué Deschamps à sa façon. Sous Zizou, l'équipe de France l'aura aussi avec sa personnalité, estime le consultant de TF1, interrogé par L’Équipe. Chaque entraîneur a son style particulier, sa vision particulière. Il y a toujours des différences, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a en France un excellent vivier pour construire une très belle équipe. »