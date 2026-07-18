Équipe de France - C’est terminé pour Didier Deschamps : Une première décision est prise pour son avenir !

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Didier Deschamps en équipe de France. Le sélectionneur de 57 ans va honorer son dernier match sur le banc des Bleus ce samedi contre l’Angleterre pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Le coach français démarrera ensuite un nouveau chapitre de sa carrière. Il semble d’ailleurs avoir pris une première décision pour son avenir.

Didier Deschamps en équipe de France, c’est (bientôt) terminé. 14 ans après son arrivée, le coach de 57 ans va honorer son dernier match à la tête des Bleus ce samedi contre l’Angleterre, afin de terminer qui héritera de la troisième place de cette Coupe du monde 2026. L’entraîneur de 57 ans sera ensuite probablement remplacé par Zinédine Zidane, et démarrera un nouveau chapitre de sa carrière loin de la sélection tricolore. DD aurait d’ailleurs pris une première décision pour son avenir.

«Il n’a encore rien choisi pour son avenir» Comme le rapporte Le Parisien, Didier Deschamps aurait décidé de ne pas agir dans la précipitation. Son esprit était constamment occupé par cette Coupe du monde 2026 ces dernières semaines.Il devrait donc prendre le temps de souffler avant de choisir une destination où rebondir après l’équipe de France. « Jusqu’à présent, toute son attention et toute son énergie étaient tournées vers le Mondial. Il n’a rien décidé, rien choisi pour son avenir » aurait même glissé une source. Il faut dire qu’au vu de son palmarès et de son pedigree, Didier Deschamps bénéficie du luxe de pouvoir choisir où il officiera après son départ des Bleus.