De l'équipe de France au Real Madrid : Il s'apprête à vivre son rêve avec Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'intersaison, comme à chaque été, des mouvements sont effectués sur le marché des transferts. Ibrahima Konaté, après cinq ans à Liverpool, a plié bagage afin de déposer ses valises à Madrid. Sous la tunique du Real, il retrouvera son capitaine chez les Bleus : Kylian Mbappé notamment. Une expérience spéciale qu'il n'a toujours pas imprimé.

Après une saison blanche et deux sans trophées majeurs, le Real Madrid a procédé à un relooking cet été. José Mourinho a été nommé entraîneur de l'équipe première et à ce jour, de manière officielle, quatre recrues sont venues renforcer le groupe merengue : Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ainsi qu'Ibrahima Konaté. L'international français qui prend part à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus s'est mis d'accord avec le club merengue avant l'entrée en lice de la sélection tricolore contre le Sénégal le 16 juin (3-1).

Konaté avec Mbappé et Tchouaméni au Real Madrid 48 heures plus tard, le Real Madrid annonçait la signature d'Ibrahima Konaté. Un moment particulier pour le natif de Paris qui a quitté Liverpool cet été après cinq saisons passées à Anfield. Près d'un mois plus tard, il n'a toujours pas réalisé. C'est en effet ce que l'on peut tirer entre autres de son passage en conférence de presse dimanche soir à l'avant-veille de la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne.