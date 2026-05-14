Coupe du monde : Un joueur «unique» est appelé en équipe de France, Deschamps ne pouvait pas s'en passer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de dévoiler la liste des 26 joueurs appelés afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Didier Deschamps a notamment évoqué le cas de N’Golo Kanté. Si certains observateurs pouvaient avoir des doutes sur sa présence et lui auraient préféré Corentin Tolisso, par exemple, le sélectionneur des Bleus a expliqué pourquoi il ne peut pas s’en passer.

Présent sur le plateau de TF1 ce jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs qui partiront aux États-Unis cet été afin de disputer la Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur des Bleus a fait le choix de se passer de Lucas Chevalier, remplacé par Robin Risser en tant que troisième gardien. Jean-Philippe Mateta a été préféré à Randal Kolo Muani, tandis qu’Eduardo Camavinga est un autre grand absent.

« N'Golo est unique » Au milieu de terrain, Didier Deschamps a retenu Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Pas de Corentin Tolisso donc, même si nombreuses étaient les personnes qui espéraient le voir faire son retour en équipe de France. Il a en revanche maintenu sa confiance en Kanté, parti d’Al-Ittihad pour rejoindre Fenerbahçe au mois de février dernier. Un choix qu’il a expliqué sur le plateau de TF1.