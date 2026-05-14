Coupe du monde : Un joueur «unique» est appelé en équipe de France, Deschamps ne pouvait pas s'en passer !

Au moment de dévoiler la liste des 26 joueurs appelés afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Didier Deschamps a notamment évoqué le cas de N’Golo Kanté. Si certains observateurs pouvaient avoir des doutes sur sa présence et lui auraient préféré Corentin Tolisso, par exemple, le sélectionneur des Bleus a expliqué pourquoi il ne peut pas s’en passer.
Présent sur le plateau de TF1 ce jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs qui partiront aux États-Unis cet été afin de disputer la Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur des Bleus a fait le choix de se passer de Lucas Chevalier, remplacé par Robin Risser en tant que troisième gardien. Jean-Philippe Mateta a été préféré à Randal Kolo Muani, tandis qu’Eduardo Camavinga est un autre grand absent.
« N'Golo est unique »
Au milieu de terrain, Didier Deschamps a retenu Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Pas de Corentin Tolisso donc, même si nombreuses étaient les personnes qui espéraient le voir faire son retour en équipe de France. Il a en revanche maintenu sa confiance en Kanté, parti d’Al-Ittihad pour rejoindre Fenerbahçe au mois de février dernier. Un choix qu’il a expliqué sur le plateau de TF1.
« Peu importe la situation, tout lui va bien »
« Il n'y a eu aucune hésitation pour Kanté ? Non, N'Golo est unique », a répondu Didier Deschamps. « Un, parce que le critère sportif est toujours là : il a changé, il était en Arabie Saoudite où il continuait à être performant. Il a basculé dans le championnat turc et il est toujours à son meilleur niveau avec une grande expérience. N'Golo, c'est N'Golo. Il se lève il a le sourire, le midi il a le sourire, l'après-midi et le soir aussi. Il est rayonnant et il n'y a aucun problème, peu importe la situation, tout lui va bien. »