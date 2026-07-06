Coupe du monde 2026 - Walid Acherchour craque après Paraguay/France : «On ne reprendra pas une équipe aussi folle»

Pierrick Levallet

L’équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire contre le Paraguay ce samedi soir (0-1). La rencontre a surtout été marquée par le vice assumé de l’Albirroja au cours de la partie. Walid Acherchour s’est d’ailleurs illustré par un craquage très drôle après le succès des Bleus.

L’équipe de France retrouvera le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face au Paraguay ce samedi soir (0-1). L’Albirroja a pourtant essayé de faire sortir les Bleus de leur match grâce à leur vice assumé au cours de la partie. Mais cela n’a pas été suffisant, puisque Kylian Mbappé et ses partenaires ont su garder leurs nerfs pour l’emporter. Walid Acherchour, lui, a craqué après le succès des internationaux tricolores.

«On a rencontré des fous à lier» « Ce match ne m’inquiète pas du tout. On passe à autre chose, dossier suivant. On ne reprendra pas une équipe aussi folle. Là, c’est une carte vitale qu’il faut présenter à l’accueil, il faut montrer le carnet de santé, est-ce que les vaccins sont à jour ? Parce que là, on a rencontré des fous à lier, le fou de la gare à Châtelet que tu ne veux pas regarder à 00h30. Il ne faut pas le regarder parce que ça va être très chiant. Ou sinon, tu sors du train rapidement ! » a d’abord lancé Walid Acherchour sur le ton de l’humour dans le Winamax FC.