Coupe du monde 2026 - «C’était une honte absolue» : France-Paraguay le fait totalement craquer

Axel Cornic

Le match entre l’équipe de France et le Paraguay fait énormément parler ce dimanche et pas vraiment pour le score. On n’a en effet eu qu’un tout petit but de Kylian Mbappé à se mettre sous la dent (0-1), mais c’est surtout le comportement de certains joueurs paraguayen qui fait réagir, en France comme à l’étranger.

Il y a des matchs comme ça, qui sentent un peu la poudre. Opposé à une équipe de France ultra-favorite, le Paraguay a utilisé de tous les moyens pour tenter de faire basculer la rencontre. Et certains ont parfois été très limite, ce qui ne manque pas de faire parler au lendemain de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

« Cette équipe du Paraguay était une honte absolue » Les supporters de l’équipe de France étaient forcément partisans, mais les réactions ont également été très vives à l’étranger. Cela a été le cas avec Joe Hart, qui n’a pas été très tendre envers les joueurs paraguayens. « Cette équipe du Paraguay était une honte absolue. Je traînerais moi-même mes coéquipiers hors du terrain, s’ils jouaient comme ça » a expliqué l’ancien gardien de la sélection anglaise, sur la BBC. « Je ne voudrais jamais gagner un match de football en jouant de cette manière. L’arbitre était catastrophique ».