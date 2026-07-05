Coupe du monde 2026 - Paraguay/France : «Ça m’exaspère», la réaction qui agace Daniel Riolo !

Pierrick Levallet

L’équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ce samedi soir en battant le Paraguay (0-1). L’attitude de l’Albirroja sur le terrain a d’ailleurs été vivement pointée du doigt. Daniel Riolo s’est toutefois agacé face à la réaction de certains supporters français, qui lui reprochaient certaines choses après l’élimination de l’Allemagne.

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est imposée face au Paraguay (0-1) et a ainsi décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. L’attitude de l’Albirroja sur le terrain a toutefois suscité de vives réactions. Les hommes de Gustavo Alfaro ont tout essayé pour faire sortir les Bleus de Didier Deschamps. Entre fautes, insultes et coups, les Paraguayens ont offert un défi physique particulièrement relevé à Kylian Mbappé et ses partenaires. La réaction des supporters français n’a d’ailleurs pas manqué d’agacer Daniel Riolo.

Daniel Riolo dénonce un «manque d’objectivité de ceux qui regardent le foot» « Le Paraguay a augmenté son curseur bourbier par rapport au match de l’Allemagne parce que la France est plus forte. Donc ils ont ajouté les coups et le vice, ils n’avaient eu besoin que de défendre contre l’Allemagne et réaliser ce que j’appelais un braquage. Maintenant, je suis curieux d’entendre ceux qui m’ont entendu dire ça, même en France on ne comprenait pas. Il est là, le manque d’objectivité de ceux qui regardent le foot. Si c’est l’équipe de France qui subit ça, on dit que c’est une équipe de truands, qui fait des fautes, qui fait un sale football » a d’abord pesté le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot.