Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé fait une promesse aux supporters de l'équipe de France !

Amadou Diawara

Ayant battu à la fois le Sénégal et l'Irak, l'équipe de France a d'ores et déjà validé son ticket pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde. Alors qu'il a disputé son 100ème match sous le maillot bleu ce lundi soir, Kylian Mbappé a tenu à faire une promesse aux supporters tricolores.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I lors du tirage au sort. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les hommes de Didier Deschamps ont dû se frotter au Sénégal. Et ils se sont imposés 3-1. Ce lundi soir, la bande à Kylian Mbappé l'a une nouvelle fois emporté. Cette fois, face à l'Irak (3-0). Grâce à ces deux résultats, les Bleus comptabilisent six points. En tête de leur poule, les Tricolores ont déjà composté leur billet pour les 16èmes de finale du Mondial. Contre la Norvège, la France jouera donc pour conserver sa première place. A moins d'une défaite contre Erling Haaland et compagnie, elle terminera en tête du groupe I.

«Pas de meilleur cadeau qu’une qualification» Lors du duel entre la France et l'Irak, Kylian Mbappé a joué son 100ème match avec sa sélection. Auteur d'un nouveau doublé, après celui face au Sénégal, le capitaine des Bleus a fait passer un message fort aux supporters sur son compte X. « Pas de meilleur cadeau qu’une qualification pour fêter ma 100ème sélection avec notre sélection. Nous sommes sur le bon chemin et allons continuer à vous rendre fiers », a posté Kylian Mbappé ce mardi après-midi.