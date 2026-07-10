Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé est le nouveau Brad Pitt : Michel Drucker se lâche sur l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France fait partie des huit meilleures équipes du monde au vu de son accession aux quarts de finale du Mondial 2026 aux Etats-Unis. Le rêve américain, Kylian Mbappé et le reste des Bleus le vivent depuis un mois désormais et le coup d'envoi de cette Coupe du monde sur les terres américaines et de la starisation mondiale avec Hollywood. Selon Michel Drucker, Mbappé et d'autres joueurs de football peuvent s'asseoir à la table de Brad Pitt désormais. Explications.

Depuis la mi-juin, Kylian Mbappé et l'équipe de France se trouvent aux Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). Le capitaine des Bleus est une véritable star où qu'il aille et dans n'importe quel stade. Egérie de Nike, le champion du monde est une tête de gondole de l'équipe de France ainsi que du football mondial. Comme beaucoup d'autres footballeurs à l'instar de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Neymar, Mbappé est une star planétaire.

«Les vraies stars mondiales ce ne sont plus les acteurs d’Hollywood, exceptés peut-être Brad Pitt et quelques autres» C'est l'avis partagé par Michel Drucker en interview pour Le Parisien, lui qui affirme que la tapisserie a changé dans le paysage du football depuis ses années aux commentaires entre 1976 et le Mondial 86. « Que pensez-vous de la médiatisation des Bleus aujourd’hui ? C’est devenu une autre planète. Moi, j’étais logé avec les joueurs. En 1986 j’étais au milieu d’eux. Il m’arrivait de faire un peu de footing et quelques échanges de balles avec eux. On a fait la soirée d’anniversaire de Platini, j’ai eu une chance folle. Cette proximité n’existe plus. Aujourd’hui, les vraies stars mondiales ce ne sont plus les acteurs d’Hollywood, exceptés peut-être Brad Pitt et quelques autres ».