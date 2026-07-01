Coupe du monde 2026 : Jérôme Rothen lance un avertissement à l’équipe de France !

Axel Cornic

Déjà impressionnante après la phase de poules, l’équipe de France est désormais plus que favorite après sa démonstration face à la Suède (3-0), en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Mais attention à ne pas trop s’enflammer, puisqu’il reste encore beaucoup de matchs avant d’atteindre la finale du 19 juillet prochain.

La France est-elle trop forte ? Extrêmement critiquée avant le début de la Coupe du monde 2026, notamment en ce qui concerne ses stars Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, l’équipe de France a su apporter une réponse forte. Et désormais, on se demande bien qui va pouvoir les arrêter...

« On a une armada offensive impressionnante, mais ça on le savait » Au lendemain de la victoire contre la Suède, les observateurs sont dithyrambiques et ne donnent pas cher de la peau du Paraguay, futur adversaire des Bleus en 8e de finale de la Coupe du monde. Mais attention à l’enflammade, comme l‘a expliqué Jérôme Rothen. « On a une armada offensive impressionnante, mais ça on le savait. Ça ne s'est pas toujours traduit comme ça sur le terrain, on a surtout un jeu collectif qui est très intéressant » a reconnu l‘ancien international français, sur RMC.