Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Le scénario redouté avec Kylian Mbappé

Très critiqué avant le début de cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord avec un doublé dès son entrée en lice, face au Sénégal (3-1). Mais cette prestation ne semble pas avoir rassuré tout le monde et certains craignent qu’une partie du vestiaire puisse se retourner contre son capitaine, si les choses vont mal.
Cette Coupe du monde 2026 commence de la meilleure des façons. L’équipe de France a gagné et surtout, son capitaine Kylian Mbappé a envoyé une réponse forte à ses détracteurs, en marquant déjà un doublé. De quoi donner de l’espoir aux supporters tricolores, même si certains craignent toujours le pire...
« Le risque existe toujours dans un vestiaire de très haut niveau, mais... »
Ils sont en effet quelques-uns à craindre que le comportement trop individualiste de Kylian Mbappé sur le terrain, ne lui joue quelques tours. « Le risque existe toujours dans un vestiaire de très haut niveau, mais il est rarement automatique. Un joueur comme Mbappé peut donner l’impression d’un jeu très individualisé parce qu’il est décisif et très mis en avant, mais tant que les résultats suivent et que le vestiaire fonctionne, ça passe généralement très bien » a expliqué le journaliste Harold Marchetti, répondant à la question d’un lecteur dans le chat organisé ce mardi par Le Parisien.
« Il apparaît surtout s’il y a un ressenti d’injustice : traitement à part, manque d’équité dans les efforts ou hiérarchie mal vécue en interne »
« Le “retour de bâton” ne vient pas du talent ou du style de jeu en soi. Il apparaît surtout s’il y a un ressenti d’injustice : traitement à part, manque d’équité dans les efforts ou hiérarchie mal vécue en interne » a poursuivi celui qui suit l’équipe de France pour Le Parisien. « Dans le cas des Bleus, l’encadrement de Didier Deschamps joue clairement un rôle d’amortisseur. Le cadre est solide, la hiérarchie est assumée, et le groupe de 26 semble aujourd’hui fonctionner sur une base saine. Tant que cette stabilité est maintenue, l’équipe est plutôt à l’abri de ce type de dérives internes ».