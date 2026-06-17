Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Le scénario redouté avec Kylian Mbappé

Axel Cornic

Très critiqué avant le début de cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord avec un doublé dès son entrée en lice, face au Sénégal (3-1). Mais cette prestation ne semble pas avoir rassuré tout le monde et certains craignent qu’une partie du vestiaire puisse se retourner contre son capitaine, si les choses vont mal.

Cette Coupe du monde 2026 commence de la meilleure des façons. L’équipe de France a gagné et surtout, son capitaine Kylian Mbappé a envoyé une réponse forte à ses détracteurs, en marquant déjà un doublé. De quoi donner de l’espoir aux supporters tricolores, même si certains craignent toujours le pire...

« Le risque existe toujours dans un vestiaire de très haut niveau, mais... » Ils sont en effet quelques-uns à craindre que le comportement trop individualiste de Kylian Mbappé sur le terrain, ne lui joue quelques tours. « Le risque existe toujours dans un vestiaire de très haut niveau, mais il est rarement automatique. Un joueur comme Mbappé peut donner l’impression d’un jeu très individualisé parce qu’il est décisif et très mis en avant, mais tant que les résultats suivent et que le vestiaire fonctionne, ça passe généralement très bien » a expliqué le journaliste Harold Marchetti, répondant à la question d’un lecteur dans le chat organisé ce mardi par Le Parisien.