Coupe du Monde 2026 : Encore une galère de météo pour les Bleus après l’Irak ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à l’Irak (3-0), l’équipe de France a connu une deuxième rencontre interminable au Lincoln Financial Field de Philadelphie en raison d’orages qui ont provoqué une interruption de deux heures. Un nouveau risque existe pour le dernier match de la phase de groupe face à la Norvège ce vendredi.

C’est un record dans l’histoire de la Coupe du monde. En raison d’orages à proximité du Lincoln Financial Field de Philadelphie, le match entre la France et l’Irak (3-0), qui avait lieu dans la nuit de lundi à mardi, a été interrompu pendant plus de deux heures. « C'était une première pour moi, c'était interminable », a reconnu Manu Koné après cette rencontre achetée 3h48 après le coup d’envoi.

Un nouveau risque (plus faible) d’orage Les Bleus ont désormais rendez-vous avec la Norvège à Boston, ce vendredi à 15h (heure locale). Et un nouveau risque d’orage existe d’après les informations de NBC Boston rapportées par RMC. Les risques d’averses sont estimés à 48% et des orages sont redoutés peu avant 17h, soit vers la fin du match. Il faudra donc encore guetter la météo de près, même si la probabilité de voir le match s’interrompre est plus faible que lors du rendez-vous de lundi.