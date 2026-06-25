Coupe du monde 2026 - En deuil, Deschamps a quitté les Etats-Unis : La FIFA change son réglement pour l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France, par le biais de son capitaine Kylian Mbappé, a communiqué ses plus sincères condoléances à Didier Deschamps en deuil. Le sélectionneur des Bleus a perdu sa maman et a retrouvé le sol français pour les obsèques. Une situation exceptionnelle en pleine Coupe du monde qui a obligé la FIFA à faire une entorse à son réglement. Explications.

Un match pour se qualifier en 1/16ème de finale de cette Coupe du monde 2026 qui a pris plus longtemps que l'heure et demi habituelle. En raison des intempéries et de l'interruption de France-Irak à la mi-temps dans la nuit de lundi à mardi, l'équipe de France a dû patienter près de deux heures avant d'entamer la seconde période et de valider son ticket pour la phase à élimination directe (3-0). Quelques heures plus tard, Didier Deschamps apprenait une nouvelle déchirante : le décès de sa maman. La Fédération française de football lui a permis de quitter le camp de base des Bleus à Boston afin de regagner la France pour assister à ses obsèques.

«Guy Stéphan ne pouvait pas être au four et au moulin avec à la fois une conférence de presse le matin et l'entraînement l'après-midi» Il a été stipulé dans le communiqué de la FFF que son fidèle adjoint Guy Stéphan prenait le relais des séances d'entraînement et du dernier match de ce Groupe I contre la Norvège vendredi. Envoyé spécial de beIN SPORTS aux Etats-Unis, Clément Grèzes a révélé que la FIFA aurait accordé une faveur à l'équipe de France à la suite du retour de Deschamps dans l'hexagone. « Le programme a été bouleversé mercredi en fin de journée pour faire face à la situation particulière que traverse l'équipe de France avec le décès de la mère de Didier Deschamps et son retour en France. Guy Stéphan et un joueur désigné par le staff de cette équipe de France devaient se rendre au stade de Foxborough, à une heure de leur hôtel pour participer à une conférence de presse avant de s'entraîner sur leur terrain habituel d'entraînement de la Bentley University. Ce programme a été modifié, le staff des Bleus est réduit. Guy Stéphan ne pouvait pas être au four et au moulin avec à la fois une conférence de presse le matin et l'entraînement l'après-midi à gérer dans deux lieux différents ».