«C’était irrespirable», voilà le jour où Deschamps a compris qu’il devait quitter l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps s’est récemment confié en interview sur les raisons de son départ du poste de sélectionneur de l’équipe de France, indiquant notamment que la situation n’était plus vivable. Difficile de savoir à quoi il fait exactement référence, mais Walid Acherchour semble avoir son idée sur la question et l’a fait savoir sur RMC.

Après quatorze ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps a donc quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de France cet été au terme de la Coupe du Monde 2026. La fin d’une longue ère qui aura notamment été marqué par les succès de Deschamps, mais ce dernier a aussi souvent été critiqué pour son style de jeu ou bien l’absence de certains joueurs. Et il s’est lâché à ce sujet…

« Un environnement qui était tellement irrespirable… » Récemment interviewé par M6, Didier Deschamps s’est confié sans détour sur les raisons de son départ de l’équipe de France : « Je l’ai maîtrisé mon départ, parce que je l’ai décidé. J’ai décidé que ça devait s’arrêter là. Et si j’ai pris cette décision, je le dis sincèrement, ce n’est pas pour moi. C’est pour le bien de l’Équipe de France. Je ne l’ai pas dit jusqu’ici, je vais vous le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était tellement irrespirable, qui était par rapport à moi, sur moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, j’y ai réfléchi. Depuis que j’ai fait l’annonce, c’était beaucoup mieux pour l’Équipe de France », a indiqué Deschamps.