Transfert au PSG : Une folie à 120M€ bientôt bouclée par Nasser Al-Khelaïfi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le RB Leipzig a déjà exprimé son souhait de le conserver, le PSG ne semble pas avoir abandonné la piste menant à Yan Diomandé, pour qui le club allemand réclamerait environ 120M€. Un dossier que Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris en main afin de voir l’international ivoirien débarquer à Paris.

Après une saison à 15 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues avec le RB Leipzig et une Coupe du monde réussie sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, quelle sera la suite pour Yan Diomandé ? Ce dernier est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG, qui a sa préférence.

Al-Khelaïfi débarque dans le dossier Diomandé D’après les informations de TEAMtalk, ce serait d’ailleurs la réponse qu’auraient reçu Liverpool, Arsenal et Manchester City quand ils ont de nouveau approché ses représentants la semaine dernière. Une volonté réciproque, puisque Luis Enrique souhaiterait à tout prix le compter dans son effectif la saison prochaine, tandis que Nasser Al-Khelaïfi se serait personnellement impliqué dans ce dossier. Les relations qu’il entretient avec les dirigeants du RB Leipzig auraient même permis de faire progresser les discussions. Le club allemand, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030, réclamerait tout de même 120M€ pour accepter de se séparer de Yan Diomandé.