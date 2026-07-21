Transfert au PSG : Une folie à 120M€ bientôt bouclée par Nasser Al-Khelaïfi ?

Si le RB Leipzig a déjà exprimé son souhait de le conserver, le PSG ne semble pas avoir abandonné la piste menant à Yan Diomandé, pour qui le club allemand réclamerait environ 120M€. Un dossier que Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris en main afin de voir l’international ivoirien débarquer à Paris.
Après une saison à 15 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues avec le RB Leipzig et une Coupe du monde réussie sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, quelle sera la suite pour Yan Diomandé ? Ce dernier est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG, qui a sa préférence.
Al-Khelaïfi débarque dans le dossier Diomandé
D’après les informations de TEAMtalk, ce serait d’ailleurs la réponse qu’auraient reçu Liverpool, Arsenal et Manchester City quand ils ont de nouveau approché ses représentants la semaine dernière. Une volonté réciproque, puisque Luis Enrique souhaiterait à tout prix le compter dans son effectif la saison prochaine, tandis que Nasser Al-Khelaïfi se serait personnellement impliqué dans ce dossier. Les relations qu’il entretient avec les dirigeants du RB Leipzig auraient même permis de faire progresser les discussions. Le club allemand, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030, réclamerait tout de même 120M€ pour accepter de se séparer de Yan Diomandé.
« Notre intention est clairement que Yan Diomandé joue pour le RB Leipzig la saison prochaine »
Interrogé sur l’avenir de l’ailier âgé de 19 ans fin juin, Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, s’était montré ferme, fermant catégoriquement la porte à un départ cet été : « Notre intention est clairement que Yan Diomandé joue pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous n’allons pas déroger à cela. Nous savons exactement ce qu’il vaut. Bien sûr, si Yan continue à progresser comme il l’a fait jusqu’à présent, le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais pas cette année. Si nous ne trouvons pas de solution, tant pis – mais il lui reste encore un contrat de quatre ans. Je tiens donc à le souligner une nouvelle fois : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig. » Reste à savoir si le PSG et Nasser Al-Khelaïfi réussiront à le faire changer d’avis.