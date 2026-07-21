Rayan Cherki : «Ça n'aurait pas dû exister», le problème de comportement en équipe de France qui inquiète sur RMC !

Alors qu’il a laissé transparaître plusieurs fois des signes de frustrations, la Coupe du monde de Rayan Cherki inquiète Walid Acherchour. Didier Deschamps lui a pourtant accordé sa confiance, le faisant entrer à plusieurs reprises durant la compétition et son comportement pourrait lui jouer des tours avec son successeur, Zinedine Zidane.
Comme expliqué par le journaliste Romain Molina, l’attitude de Rayan Cherki au sein de l’équipe de France durant la Coupe du monde 2026 a été jugée par certains comme « déplorable » et « négative ». Le joueur de Manchester City a aussi semblé parfois agacé par les consignes de Didier Deschamps, notamment pendant la pause fraicheur de la petite finale face à l’Angleterre (4-6).
« C'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki »
« Cherki, je suis inquiet de sa Coupe du monde », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Pourtant, je suis l'un des plus grands fans du joueur, je l’ai défendu à tort ou à raison. Ce qui s'est passé sur cette Coupe du monde, sportivement, elle est ratée. Je pense qu'après son match contre la Côte d'Ivoire, où il a fait une très bonne première mi-temps, où il y a une relation avec Olise, il pensait peut-être qu’il allait avoir beaucoup plus de temps le jeu. Le repositionnement d'Olise en numéro 10 lui fait beaucoup de mal. Il a été frustré, ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi et c'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki. »
« C'est une Coupe du monde ratée »
« Je trouve que Deschamps s’est très bien comporté avec lui en lui donnant des minutes malgré son mécontentement, malgré sa frustration affichée en mondiovision. Parce qu’il y a l'histoire du match contre la Suède, il y a celle contre l'Angleterre... Je pense que Rayan Cherki n’a pas 10 Coupes du monde derrière lui. Donc le comportement, la frustration et puis même ce qu'il n’a pas fait sur le terrain. Pour moi, ça devait être une carte importante de l'équipe de France en sortie de banc. Ce n'est pas une bonne Coupe du monde, c'est une Coupe du monde ratée », a ajouté Walid Acherchour à propos de Rayan Cherki, qui n’a peut-être pas marqué des points auprès de Zinedine Zidane, prochain sélectionneur de l’équipe de France. « À la place de Zidane, je regarde ce qui s'est passé sur cette compétition, je ne te dis pas que je ne le prends pas, mais j'ai des red flags sur le fait de lui donner les clés ou de lui donner du temps de jeu. Et j'ai une discussion avec lui avant de le prendre en équipe de France. »