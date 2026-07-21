Rayan Cherki : «Ça n'aurait pas dû exister», le problème de comportement en équipe de France qui inquiète sur RMC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a laissé transparaître plusieurs fois des signes de frustrations, la Coupe du monde de Rayan Cherki inquiète Walid Acherchour. Didier Deschamps lui a pourtant accordé sa confiance, le faisant entrer à plusieurs reprises durant la compétition et son comportement pourrait lui jouer des tours avec son successeur, Zinedine Zidane.

Comme expliqué par le journaliste Romain Molina, l’attitude de Rayan Cherki au sein de l’équipe de France durant la Coupe du monde 2026 a été jugée par certains comme « déplorable » et « négative ». Le joueur de Manchester City a aussi semblé parfois agacé par les consignes de Didier Deschamps, notamment pendant la pause fraicheur de la petite finale face à l’Angleterre (4-6).

« C'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki » « Cherki, je suis inquiet de sa Coupe du monde », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Pourtant, je suis l'un des plus grands fans du joueur, je l’ai défendu à tort ou à raison. Ce qui s'est passé sur cette Coupe du monde, sportivement, elle est ratée. Je pense qu'après son match contre la Côte d'Ivoire, où il a fait une très bonne première mi-temps, où il y a une relation avec Olise, il pensait peut-être qu’il allait avoir beaucoup plus de temps le jeu. Le repositionnement d'Olise en numéro 10 lui fait beaucoup de mal. Il a été frustré, ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi et c'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki. »