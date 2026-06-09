«C’est inquiétant» : Jérôme Rothen tire la sonnette d’alarme pour Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé n’a pas franchement brillé avec l’équipe de France face à l’Irlande du Nord (3-1). Cantonné à un rôle d’ailier droit en sélection, l’attaquant du PSG semble encore avoir du mal à trouver ses repères chez les Bleus. Sa situation ne manque pas d’alarmer Jérôme Rothen, qui a évoqué ce sujet sur les ondes de RMC.

Double champion d’Europe et Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé est attendu au tournant. La star du PSG ne se cache pas ; son objectif est de réaliser une grosse Coupe du Monde cet été avec l’équipe de France. Cependant, le numéro 7 des Bleus doit évoluer sur le côté droit en sélection, et semble avoir du mal à performer à son meilleur niveau dans ce rôle, comme en atteste sa prestation compliquée face à l’Irlande du Nord en amical ce lundi soir. Présent au micro de RMC ce mardi, Jérôme Rothen a tiré la sonnette d’alarme.

« C’est inquiétant sur le match d’hier qu’il soit autant effacé » « Hier il ne fait pas un bon match du tout. Déjà il n’est pas son style, il provoque beaucoup moins, la preuve il n’y a pas un dribble réussi hier. Il en a peut-être gardé sous la semelle, ou bien tout simplement physiquement il n’était pas dedans et ça peut arriver. Il fait un match neutre, il est absent sur toutes les actions offensives intéressantes de l’équipe de France. Le problème, c’est que les circuits de passe ne sont quasiment pas passés, une trentaine de ballons qu’il a touché… C’est inquiétant sur le match d’hier qu’il soit autant effacé… », a ainsi confié l’ancien international Français dans son émission Rothen S’enflamme.