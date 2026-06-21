«Ça n’a aucun sens» : Lizarazu monte au créneau pour Mbappé et Dembélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les Bleus ont parfaitement lancé leur Coupe du monde avec un succès face au Sénégal (3-1), mais tous les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas forcément convaincu. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, toujours loin de son niveau au PSG. Bixente Lizarazu demande de la patience.

C’est l’un des débats brûlants en équipe de France depuis le début de la Coupe du monde : comment faire évoluer ensemble, et à leur meilleur niveau, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ? Si le capitaine des Bleus continue de se montrer décisif, en témoigne son doublé face au Sénégal (3-1), l’attaquant du PSG peine encore à retrouver le niveau qui est le sien en club. Bixente Lizarazu veut faire preuve de patience et monte au créneau contre les détracteurs.

« Il est aussi absurde de vouloir reléguer Dembélé sur le banc que d'y avoir pensé pour "Kyky" » « Il faut être patient avec Ousmane Dembélé pour qu'il exprime enfin tout son potentiel en bleu. Il est aussi absurde de vouloir le reléguer sur le banc que d'y avoir pensé pour "Kyky", explique le champion du monde 1998 dans sa chronique pour L’Équipe. Il doit s'imposer à droite de l'attaque car je n'imagine pas reproduire en sélection le schéma du PSG. Cela n'a aucun sens, les latéraux et les milieux des deux équipes n'ayant presque rien en commun. Et Mbappé est excellent en pointe dans le système de Didier Deschamps. »