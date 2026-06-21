«Ça n’a aucun sens» : Lizarazu monte au créneau pour Mbappé et Dembélé !

Les Bleus ont parfaitement lancé leur Coupe du monde avec un succès face au Sénégal (3-1), mais tous les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas forcément convaincu. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, toujours loin de son niveau au PSG. Bixente Lizarazu demande de la patience.
C’est l’un des débats brûlants en équipe de France depuis le début de la Coupe du monde : comment faire évoluer ensemble, et à leur meilleur niveau, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ? Si le capitaine des Bleus continue de se montrer décisif, en témoigne son doublé face au Sénégal (3-1), l’attaquant du PSG peine encore à retrouver le niveau qui est le sien en club. Bixente Lizarazu veut faire preuve de patience et monte au créneau contre les détracteurs.
« Il est aussi absurde de vouloir reléguer Dembélé sur le banc que d'y avoir pensé pour "Kyky" »
« Il faut être patient avec Ousmane Dembélé pour qu'il exprime enfin tout son potentiel en bleu. Il est aussi absurde de vouloir le reléguer sur le banc que d'y avoir pensé pour "Kyky", explique le champion du monde 1998 dans sa chronique pour L’Équipe. Il doit s'imposer à droite de l'attaque car je n'imagine pas reproduire en sélection le schéma du PSG. Cela n'a aucun sens, les latéraux et les milieux des deux équipes n'ayant presque rien en commun. Et Mbappé est excellent en pointe dans le système de Didier Deschamps. »
Rohff s’agace sur le sujet
Le rappeur Rohff fait partie de ceux qui attendent du changement dans la composition de Didier Deschamps. « Le Ballon d'or reste la distinction la plus prestigieuse pour un footballeur. Le dernier en date à l'avoir, c'est Dembélé. Il n'y a qu'un seul Ballon d'or en équipe de France, il a été le meilleur joueur de la Ligue des champions aussi (en 2025). C'est la façon avec laquelle on le positionne en équipe de France qui m'a un peu révolté. Dembélé a obtenu tous ses résultats au poste d'avant-centre, celui qu'occupe actuellement Mbappé, que je trouve bon. C'est un serial buteur, mais malgré ses buts, il a des soucis dans le jeu avec son club, confiait-il samedi soir, dans l’After Foot. J'ai trouvé qu'on le prenait un peu de haut. En gros c'est 'démerde toi, on te donne cette place-là, essaie de la sublimer et joue à droite'. Normalement, pour moi, on doit lui dérouler le tapis rouge et l'équipe de France doit jouer au service de Dembélé. Je suis un défenseur de la méritocratie. Il mérite et c'en est un autre qui profite, c'est relou ».