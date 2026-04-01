«Bon courage…» : Un sacré défi attend Zidane après Deschamps ?

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, cet été. Mais alors que tout le monde devrait se déchirer pour savoir qui va lui succéder, c’est Zinedine Zidane qui est annoncé comme le grand favori et sauf catastrophe, il devrait reprendre les rênes de la sélection.

C’est un secret de Polichinelle. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a été évoqué dans les plus grands clubs de la planète. Il semble toutefois n’attendre qu’une seule chose : le départ de Didier Deschamps. Et ça tombe bien, puisque le poste de sélectionneur de l’équipe de France va se libérer dans quelques mois...

Transfert avec Kylian Mbappé : Le clan Deschamps lâche sa réponse ! https://t.co/bESZiK9ilM — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Zidane peut-il faire aussi bien que Deschamps ? Tout le monde tente déjà d’imaginer ce que sera la méthode Zidane, où encore qui l’accompagnera dans son staff. Mais personne ne se demande vraiment s’il sera à la hauteur. Car s’il a montré être un entraineur de très haut niveau au Real Madrid, il n’en reste pas moins que l’héritage de Didier Deschamps sera extrêmement lourd à porter. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France a en effet remporté une Coupe du monde en 2018 et a bien failli faire le doublé en 2022, avant peut-être un nouvel exploit en 2026.