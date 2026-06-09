Antoine Griezmann remplacé en équipe de France : «On a déjà trouvé son successeur»

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, l’équipe de France va débuter son aventure à la Coupe du monde 2026, qui sera la dernière de Didier Deschamps. En place depuis 2012, le sélectionneur aura sans aucun doute envie e partir sur un titre et il pourra compter sur des nombreux talents pour y arriver.

L’attente est presque finie. Quatre ans après avoir effleuré une troisième Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France est annoncée parmi les favoris pour l’édition 2026. Mais les doutes sont tout de même présents avant le premier match de la compétition face au Sénégal...

Enfin le nouveau Griezmann ? Impossible en effet de ne pas penser à Antoine Griezmann, qui aurait pu disputer une dernière Coupe du monde en Amérique du Nord, juste avant de s’engager en MLS avec Orlando City. Il faut dire que la retraite internationale de la star de l’Atlético de Madrid a laissé une cicatrice chez des nombreux fans français. Mais un joueur pourrait bien changer la situation, puisque certains voient en Michael Olise son possible successeur. « Ce joueur a énormément de qualités, mais au niveau de la mentalité sur le terrain il a l’air extraordinaire » a fait remarquer Éric Di Meco, sur RMC.