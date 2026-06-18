Équipe de France - Nouveau record pour Kylian Mbappé : La belle réaction d’Olivier Giroud

Alexis Brunet

Mardi soir, Kylian Mbappé est encore un peu plus rentré dans la légende de l’équipe de France. Grâce à son doublé inscrit contre le Sénégal, l’attaquant de 27 ans est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations. Il a dépassé un certain Olivier Giroud qui a par la suite adressé un beau message à son ancien coéquipier.

Muet lors des matchs de préparation de l’équipe de France, Kylian Mbappé a retrouvé son efficacité au meilleur moment. Pour l’entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde 2026, l’attaquant a inscrit un doublé contre le Sénégal et il a donc permis à la bande à Didier Deschamps de s’imposer 3-1 au final. Deux buts qui permettent au joueur du Real Madrid d’entrer un peu plus dans la légende de l’équipe de France.

Giroud rend hommage à Mbappé Avec ce doublé, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. L’attaquant aux 58 réalisations avec les Bleus est passé devant Olivier Giroud, qui lui a rendu un bel hommage sur le plateau de la BBC. « Félicitations Kylian, tu as réussi. Je suis vraiment content pour lui. Il a fait une bonne deuxième mi-temps, avec une meilleure entente avec Olise. Il a montré l’exemple à l’équipe. »