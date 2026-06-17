Kylian Mbappé frappe fort : La statistique impressionnante à la Coupe du monde 2026 !

Kylian Mbappé a parfaitement bien démarré sa Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le capitaine des Bleus a inscrit un doublé et a ainsi contribué à la victoire des siens pour leur entrée en lice face au Sénégal (3-1). La star du Real Madrid a d’ailleurs marqué les esprits avec sa deuxième réalisation, et une statistique impressionnante a été révélée à ce sujet.
La Coupe du monde 2026 démarre bien pour Kylian Mbappé et l’équipe de France. La star du Real Madrid a contribué à la victoire des Bleus pour leur match d’ouverture contre le Sénégal ce mardi (3-1) grâce à son doublé. L’attaquant de 27 ans a ainsi dépassé Olivier Giroud au classement des buteurs en sélection et Just Fontaine à celui des buteurs français en Coupe du monde. Par ailleurs, sa frappe surpuissante sur sa deuxième réalisation a marqué les esprits.
La frappe de Mbappé flashée à 121km/h
Kylian Mbappé s’est en effet assuré de surprendre Edouard Mendy pour redonner une avance confortable à l’équipe de France contre le Sénégal. Selon les données récoltées par la Connected Ball Technology intégrée au ballon, le tir du champion du monde 2018 a été flashé à 121,2km/h. Il s’agit ainsi du deuxième but le plus puissant de ce Mondial en Amérique jusqu’à présent. Kylian Mbappé a frappé fort d’entrée pour offrir les trois points aux hommes de Didier Deschamps ce mardi soir.
L'équipe de France frappe déjà fort dans cette Coupe du monde
À voir maintenant si les Bleus parviendront à assurer leur qualification pour le tour suivant dès lundi prochain contre l’Irak. L’équipe de France espère réaliser une grande Coupe du monde 2026 avant le départ de Didier Deschamps, qui quittera son poste sur le banc tricolore à l’issue de son Mondial. Zinédine Zidane est fortement pressenti pour le remplacer. Kylian Mbappé et ses partenaires ont donc tenu à faire forte impression contre le Sénégal ce mardi pour leur entrée en lice dans la compétition.