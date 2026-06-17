Kylian Mbappé frappe fort : La statistique impressionnante à la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a parfaitement bien démarré sa Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le capitaine des Bleus a inscrit un doublé et a ainsi contribué à la victoire des siens pour leur entrée en lice face au Sénégal (3-1). La star du Real Madrid a d’ailleurs marqué les esprits avec sa deuxième réalisation, et une statistique impressionnante a été révélée à ce sujet.

La Coupe du monde 2026 démarre bien pour Kylian Mbappé et l’équipe de France. La star du Real Madrid a contribué à la victoire des Bleus pour leur match d’ouverture contre le Sénégal ce mardi (3-1) grâce à son doublé. L’attaquant de 27 ans a ainsi dépassé Olivier Giroud au classement des buteurs en sélection et Just Fontaine à celui des buteurs français en Coupe du monde. Par ailleurs, sa frappe surpuissante sur sa deuxième réalisation a marqué les esprits.

La frappe de Mbappé flashée à 121km/h Kylian Mbappé s’est en effet assuré de surprendre Edouard Mendy pour redonner une avance confortable à l’équipe de France contre le Sénégal. Selon les données récoltées par la Connected Ball Technology intégrée au ballon, le tir du champion du monde 2018 a été flashé à 121,2km/h. Il s’agit ainsi du deuxième but le plus puissant de ce Mondial en Amérique jusqu’à présent. Kylian Mbappé a frappé fort d’entrée pour offrir les trois points aux hommes de Didier Deschamps ce mardi soir.