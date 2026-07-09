Nouveau scandale dans le foot : Le FBI enquête sur l’Argentine en pleine Coupe du Monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après son incroyable victoire face à l’Égypte (2-3) ce mardi, l’Argentine est secouée par une affaire extrasportive. Le FBI et des procureurs fédéraux enquêtent en effet sur des opérations financières de la fédération dirigée par Claudio Tapia.

Sur le terrain, tout sourit à l’Argentine, qui a renversé l’Egypte (3-2) ce mardi en inscrivant trois buts après la 79e minute de jeu. Lionel Messi a encore été décisif avec un but et une offrande pour Cristian Romero, battant ainsi quelques records de plus sous le maillot de l’Albiceleste en Coupe du monde. Mais en coulisses, la fédération est confrontée à une affaire délicate.

Une enquête visant l’AFA est en cours D’après les informations du quotidien La Nacion, l’instance présidée par Claudio Tapia est visée par des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent aux États-Unis. Des procureurs fédéraux et des agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages sur les opérations financières de la Fédération argentine de football (AFA ) dans le pays afin de savoir si certaines transactions pourraient constituer des infractions.