Nouveau scandale dans le foot : Le FBI enquête sur l’Argentine en pleine Coupe du Monde !

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après son incroyable victoire face à l’Égypte (2-3) ce mardi, l’Argentine est secouée par une affaire extrasportive. Le FBI et des procureurs fédéraux enquêtent en effet sur des opérations financières de la fédération dirigée par Claudio Tapia.
Sur le terrain, tout sourit à l’Argentine, qui a renversé l’Egypte (3-2) ce mardi en inscrivant trois buts après la 79e minute de jeu. Lionel Messi a encore été décisif avec un but et une offrande pour Cristian Romero, battant ainsi quelques records de plus sous le maillot de l’Albiceleste en Coupe du monde. Mais en coulisses, la fédération est confrontée à une affaire délicate.
Une enquête visant l’AFA est en cours
D’après les informations du quotidien La Nacion, l’instance présidée par Claudio Tapia est visée par des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent aux États-Unis. Des procureurs fédéraux et des agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages sur les opérations financières de la Fédération argentine de football (AFA ) dans le pays afin de savoir si certaines transactions pourraient constituer des infractions.
Des sommes colossales sont évoquées
« Les enquêteurs du ministère de la Justice cherchent à comprendre comment l'entité présidée par Claudio « Chiqui » Tapia a opéré aux États-Unis, comment elle a acheminé des centaines de millions de dollars via son système financier et si une partie de ces opérations a pu donner lieu à des infractions relevant de la juridiction américaine », écrit le média argentin, ajoutant que les autorités sont à la recherche de témoins ayant une connaissance directe de ce qui s’est passé pendant le mandat du président de l’AFA et de son trésorier Pablo Toviggino, mais aussi de renseignements sur TourProdEnter LLC, la société qui gérait le recouvrement des contrats commerciaux de l’entité à l’étranger. « Par l’intermédiaire de ces comptes, TourProdEnter LLC a géré au moins 260 millions de dollars américains correspondant aux recettes de l’AFA, bien que — selon les relevés bancaires analysés par La Nacion — seule une partie de ces fonds puisse être directement liée à des dépenses opérationnelles identifiables de l’entité présidée par Tapia. 57 millions de dollars américains supplémentaires ont été répartis entre différentes sociétés et différents bénéficiaires, sans que la documentation recueillie par ce journal ne permette d’en justifier la raison économique », complète le quotidien.