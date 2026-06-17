La Tunisie vire son entraîneur en pleine Coupe du monde 2026 : La raison est dévoilée dans la presse !

Pierrick Levallet

La Tunisie avait très certainement rêvé d’une meilleure entame de Coupe du monde 2026. Après la lourde défaite contre la Suède ce lundi (5-1), la sélection tunisienne a décidé de se séparer de Sabri Lamouchi, qui avait pris le poste en janvier dernier. Et la raison derrière cette décision radicale a d’ailleurs été dévoilée dans la presse.

Ce début de Coupe du monde 2026 est cauchemardesque pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage se sont lourdement inclinés contre la Suède ce lundi (5-1) pour leur entrée en lice dans ce Mondial en Amérique. Et comme si cela ne suffisait pas, la sélection tunisienne a dans la foulée viré Sabri Lamouchi. Le sélectionneur de 54 ans ne faisait visiblement pas l’unanimité. Mais ce ne serait pas la seule raison derrière ce licenciement.

Sabri Lamouchi viré à contrecoeur ? Comme le rapporte L’Equipe, le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) a expliqué les motivations derrière cette décision radicale à Sabri Lamouchi. Moez Nasri aurait fait ce choix à contrecoeur afin de sauver sa tête. Le dirigeant de 54 ans aurait cédé face à la pression des autres membres du Bureau Fédéral et n’aurait donc pas eu d’autre choix que de sacrifier l’ancien coach du Stade Rennais pour pouvoir garder sa place.