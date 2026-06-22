La femme de Jérémy Doku a accouché : Un accord a été trouvé... en pleine polémique avec France Pierron

Si la journaliste de L’Équipe France Pierron avait du mal à comprendre son envie d’y assister, Jérémy Doku a bel et bien pu être présent auprès de sa femme pour la naissance de son premier enfant ce lundi, avec l’accord de la Fédération belge. Le joueur de Manchester City a fait l’aller-retour à Londres et rejoindra sa sélection à Seattle mardi.
Malgré la polémique provoquée par les propos de France Pierron, Jérémy Doku a pu réaliser son souhait : assister à la naissance de son premier enfant. Absent dimanche lors du match nul entre la Belgique et l’Iran (0-0) en raison de « problèmes respiratoires », comme indiqué par Rudi Garcia, le joueur âgé de 24 ans a été autorisé à se rendre à Londres pour être aux côtés de sa femme, qui a accouché ce lundi.
« Jérémy s'est rendu à Londres pour être aux côtés de sa femme »
« Félicitations à Jérémy Doku et à sa famille pour la naissance de leur premier fils, Praise », a publié l’équipe de Belgique sur X. « Avec l'accord et en présence de l'un des médecins de notre équipe, Jérémy s'est rendu à Londres pour être aux côtés de sa femme lors de cet événement exceptionnel. Jérémy rejoindra le groupe demain soir à Seattle, alors que les préparatifs se poursuivent en vue du prochain match contre la Nouvelle-Zélande. » Selon La Dernière Heure, Jérémy Doku a pris un vol en urgence pour Londres, tandis que l’ailier de Manchester City souffre d’une infection pulmonaire et est sous antibiotiques depuis plusieurs jours.
France Pierron suspendue par L’Équipe
« Il reçoit son traitement depuis quelques jours et a pu prendre l'avion sans risque », a fait savoir Brahim Hacene, médecin de la Belgique. Un épisode qui a coûté sa place à France Pierron. Après avoir critiqué la volonté de Jérémy Doku de quitter sa sélection afin d'être auprès de sa femme pour cet heureux événement, la journaliste a été mise à l’écart par L’Équipe, qui a présenté ses excuses « auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public. »