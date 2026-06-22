La femme de Jérémy Doku a accouché : Un accord a été trouvé... en pleine polémique avec France Pierron

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la journaliste de L’Équipe France Pierron avait du mal à comprendre son envie d’y assister, Jérémy Doku a bel et bien pu être présent auprès de sa femme pour la naissance de son premier enfant ce lundi, avec l’accord de la Fédération belge. Le joueur de Manchester City a fait l’aller-retour à Londres et rejoindra sa sélection à Seattle mardi.

Malgré la polémique provoquée par les propos de France Pierron, Jérémy Doku a pu réaliser son souhait : assister à la naissance de son premier enfant. Absent dimanche lors du match nul entre la Belgique et l’Iran (0-0) en raison de « problèmes respiratoires », comme indiqué par Rudi Garcia, le joueur âgé de 24 ans a été autorisé à se rendre à Londres pour être aux côtés de sa femme, qui a accouché ce lundi.

« Jérémy s'est rendu à Londres pour être aux côtés de sa femme » « Félicitations à Jérémy Doku et à sa famille pour la naissance de leur premier fils, Praise », a publié l’équipe de Belgique sur X. « Avec l'accord et en présence de l'un des médecins de notre équipe, Jérémy s'est rendu à Londres pour être aux côtés de sa femme lors de cet événement exceptionnel. Jérémy rejoindra le groupe demain soir à Seattle, alors que les préparatifs se poursuivent en vue du prochain match contre la Nouvelle-Zélande. » Selon La Dernière Heure, Jérémy Doku a pris un vol en urgence pour Londres, tandis que l’ailier de Manchester City souffre d’une infection pulmonaire et est sous antibiotiques depuis plusieurs jours.