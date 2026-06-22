France Pierron en pleine polémique après ses propos sur Jérémy Doku : Carlo Ancelotti a pris position depuis déjà très longtemps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis vendredi soir, France Pierron est sous le feu des critiques après ses propos concernant Jérémy Doku. Depuis, les avis s'enchaînent et Vikash Dhorasoo a révélé qu'il s'est retrouvé dans la même situation que le joueur belge. Et Carlo Ancelotti, son entraîneur de l'époque, lui avait conseillé de rester avec sa femme.

Les propos de France Pierron dans L'EQUIPE de Choc vendredi n'en finissent pas de faire réagir. Il faut dire que la journaliste avait affiché sa colère face au fait que Jérémy Doku envisage de quitter la sélection belge pour rejoindre sa femme qui est sur le point d'accoucher. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », confiait France Pierron, qui s'est excusé depuis de ses propos. Mais les réactions s'enchaînent et Vikash Dhorasoo révèle même qu'à l'époque où il évoluait à l'AC Milan, il avait libéré par son entraîneur Carlo Ancelotti.

Vikash Dhorasoo répond à France Pierron « Pour la naissance de mes deux filles, j’ai quitté la mise au vert. À Bordeaux, j’ai joué le match le lendemain. À l’AC Milan, pareil, j’étais prêt à jouer mais Carlo (Ancelotti) m’a appelé et m’a dit qu’il valait mieux que je reste auprès de ma femme et mon bébé pour profiter de ce moment. Il avait raison. Un accouchement, on se sait jamais ce qu’il peut se passer », assure-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.