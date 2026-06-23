Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : La folle statistique à la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, l’équipe de France s’est imposée face à l’Irak (3-0) et s’est ainsi qualifiée pour le prochain tour de cette Coupe du monde 2026. Auteur d’un nouveau doublé, Kylian Mbappé a contribué à la victoire des siens. Et par la même occasion, une folle statistique a été révélée en le comparant à un certain Cristiano Ronaldo.

L’équipe de France a décroché son billet pour le prochain tour de cette Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Irak dans la nuit de ce lundi à ce mardi (3-0), notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. La star du Real Madrid porte ainsi son total à 4 réalisations dans la compétition, et à 16 en trois éditions jusqu’à présent. L’attaquant de 27 ans a alors été comparé à Cristiano Ronaldo. Et une folle statistique en a surgi.

Kylian Mbappé a le double des statistiques de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde Comme le révèle BeFootball Stats, Kylian Mbappé affiche le double de buts de Cristiano Ronaldo en phase finale de Coupe du monde. Le capitaine de l’équipe de France est à égalité avec Miroslav Klose avec 16 réalisations. La superstar d’Al-Nassr, elle, n’a inscrit "que" 8 buts avec le Portugal. Pourtant, Kylian Mbappé n’a découvert le Mondial qu’en 2018. Le quintuple Ballon d’Or a quant à lui débuté en Coupe du monde en 2006. Le joueur de 41 ans en est à sa sixième compétition. Et pourtant, l’attaquant de l’équipe de France est très largement au-dessus.