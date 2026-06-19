Dembélé à la Coupe du Monde : Barcola, Doué... Deschamps a tranché pour le prochain match !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or et leader du PSG, Ousmane Dembélé a plus de mal à s'illustrer en Equipe de France auprès de ses coéquipiers. L'attaquant français s'est fait discret lors du premier match des Bleus contre le Sénégal (3-1) et s'expose à un changement pour le match contre l'Irak. Mais cela ne devrait pas être le cas et Didier Deschamps doit choisir entre Bradley Barcola et Désiré Doué.

En réalisant une entrée en matière convaincante face au Sénégal, l'Equipe de France a prouvé sa valeur en affichant un effectif exceptionnel. Lors du premier match, Ousmane Dembélé a laissé sa place à Bradley Barcola qui a tout de suite trouvé la solution. Mais Didier Deschamps devrait repartir sur les mêmes bases et commencer avec Dembélé, devant choisir ensuite entre Barcola et Doué. Le choix pourrait se porter vers Bradley Barcola cette fois-ci.

Dembélé en difficulté, Deschamps prêt à changer ses plans ? Souvent décrié pour son manque de réussite en Equipe de France, Ousmane Dembélé devrait toujours être aligné face à l'Irak lundi. L'Equipe précise que le staff des Bleus n'a pas beaucoup apprécié sa performance face au Sénégal mais le choix devrait se faire entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Efficace tout de suite dès qu'il est entré sur le terrain, Barcola semble avoir fait bouger les choses pour affronter l'Irak.