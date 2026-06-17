Coupe du monde 2026 - Lionel Messi signe un coup historique : La réaction amusante d’Erling Haaland !

Pierrick Levallet

Lionel Messi a signé un coup historique dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. L’octuple Ballon d’Or a inscrit un triplé contre l’Algérie et a ainsi permis à l’Argentine de s’imposer (3-0). Par la même occasion, le joueur de 38 ans a rejoint Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde. Erling Haaland a d’ailleurs réagi de façon amusante au nouveau record de La Pulga.

Au cours de sa carrière, Lionel Messi a fait tomber d'innombrables records dans le football. Et à 38 ans, La Pulga continue de marquer l’histoire. Pour l’entrée en lice de l’Argentine dans cette Coupe du monde 2026, l’octuple Ballon d’Or a inscrit un triplé contre l’Algérie et a donc offert la victoire aux siens (3-0). Et par la même occasion, Lionel Messi a rejoint Miroslav Klose en tête du classement des buteurs au Mondial.

Haaland réagit au nouveau record de Messi Ce nouveau coup historique n’a évidemment pas échappé à Erling Haaland, auteur d’un doublé pour l’entrée en lice de la Norvège face à l’Irak (1-4). « Messi est un fou » a en effet lancé le buteur de Manchester City sur son compte Snapchat, suivi d’un émoji couronne. S’il est au crépuscule de sa carrière, Lionel Messi continue malgré tout de recevoir le respect de ses paires.