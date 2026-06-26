Coupe du Monde 2026 : Le choc France-Norvège interrompu à cause des orages ? Le verdict tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir (21h), l’équipe de France affronte la Norvège à l’occasion du troisième et dernier match de groupe de la Coupe du Monde 2026. Alors que lors du précédent match, les Bleus avaient vu leur rencontre être perturbée par d’importants orages, cela ne devrait pas être le cas ce soir à Boston.

L’équipe de France face à un troisième défi. Après avoir remporté les deux premiers matchs de la Coupe du Monde 2026, les Bleus sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Ce vendredi soir, les partenaires de Kylian Mbappé vont néanmoins tenter d’obtenir la première place de leur groupe face à la Norvège du côté de Boston (21h). Lors du dernier match face à l’Irak, la rencontre des Bleus avait été fortement perturbée par de violentes intempéries, qui avaient conduit à plus d’une heure d’interruption à la mi-temps.

« Il est possible que certaines averses concernent le secteur de la rencontre » Forcément, le doute planait concernant le choc face à la Norvège ce soir. Mais d’après les indications du météorologue Guillaume Séchet, cela ne devrait pas être le cas, bien que le risque zéro n’existe clairement pas près de Boston. « Une zone d'orages va passer au nord de Boston. Durant la rencontre, il est possible que certaines averses concernent le secteur de la rencontre, mais le risque que le match soit interrompu par les orages semble tout de même plus limité que lors de la dernière rencontre », a ainsi indiqué ce dernier auprès de l’Equipe avant de poursuivre.