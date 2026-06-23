Coupe du monde 2026 : La rencontre France-Norvège déjà menacée d’une interruption ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 26 juin, à 21h, c’est la première place du groupe I qui sera en jeu à l’occasion de la rencontre entre la France et la Norvège. Alors que les deux nations comptent deux victoires en deux matchs, elles auront l’occasion de se partager. Mais voilà que comme ce qui est arrivé lors de France-Irak, ce match pourrait bien être interrompu.

Alors que le coup d’envoi du match entre la France et l’Irak a été donné à 23h ce lundi, il a fallu veiller très tard pour aller jusqu’au bout de la rencontre. En effet, celle-ci a connu une interruption de près de 2 heures. Des orages ont frappé aux alentours de Philadelphie et comme le prévoit le règlement, les joueurs ont été priés de rester aux vestiaires tant que la situation ne s’arrangeait pas. Il aura donc fallu attendre longtemps pour voir la France et l’Irak revenir sur les terrains. Une situation qui pourrait bien se réparer pour le prochain match des Bleus.

Un risque d’orage à Boston ? Après l’Irak, c’est la Norvège qui va se dresser sur la route de l’équipe de France. Une rencontre importante puisque c’est la première place sur groupe qui sera en jeu. Le rendez-vous est ainsi donné le 26 juin à 21h pour ce duel entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Pour ce qui est de l’horaire de fin, cela pourrait bien être retardé. En effet, comme le rapporte Le Parisien, de la pluie serait attendue à Boston, où se jouera le match, vendredi. Il existe ainsi un risque d’orage qui pourrait alors faire que cette rencontre entre la France et la Norvège soit interrompue. A suivre…