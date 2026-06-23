Coupe du monde 2026 : La rencontre France-Norvège déjà menacée d’une interruption ?

Le 26 juin, à 21h, c’est la première place du groupe I qui sera en jeu à l’occasion de la rencontre entre la France et la Norvège. Alors que les deux nations comptent deux victoires en deux matchs, elles auront l’occasion de se partager. Mais voilà que comme ce qui est arrivé lors de France-Irak, ce match pourrait bien être interrompu.
Alors que le coup d’envoi du match entre la France et l’Irak a été donné à 23h ce lundi, il a fallu veiller très tard pour aller jusqu’au bout de la rencontre. En effet, celle-ci a connu une interruption de près de 2 heures. Des orages ont frappé aux alentours de Philadelphie et comme le prévoit le règlement, les joueurs ont été priés de rester aux vestiaires tant que la situation ne s’arrangeait pas. Il aura donc fallu attendre longtemps pour voir la France et l’Irak revenir sur les terrains. Une situation qui pourrait bien se réparer pour le prochain match des Bleus.
Un risque d’orage à Boston ?
Après l’Irak, c’est la Norvège qui va se dresser sur la route de l’équipe de France. Une rencontre importante puisque c’est la première place sur groupe qui sera en jeu. Le rendez-vous est ainsi donné le 26 juin à 21h pour ce duel entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Pour ce qui est de l’horaire de fin, cela pourrait bien être retardé. En effet, comme le rapporte Le Parisien, de la pluie serait attendue à Boston, où se jouera le match, vendredi. Il existe ainsi un risque d’orage qui pourrait alors faire que cette rencontre entre la France et la Norvège soit interrompue. A suivre…
« Je me moque un peu de ce match maintenant »
La France et la Norvège vont donc s’affronter pour la première place de leur groupe. Mais voilà que du côté norvégien, on n’en ferait pas un grand enjeu. « Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m'intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous, ils vont probablement gagner tout le tournoi », a notamment pu dire Erling Braut Haaland. De son côté, le sélectionneur norvégien, Stale Solbakken a lui annoncé : « Il y aura quelques changements contre la France. Ce n'est pas que nous ne gagnerons pas, mais l'intervalle entre les deux matchs est très court. Vu notre condition physique en fin de match aujourd'hui, il faut donner leur chance à d'autres joueurs. Cinq, six, voire sept d'entre eux ont souffert de crampes en fin de rencontre ».