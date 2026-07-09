Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé choque un consultant de La Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé crève l'écran et surtout, il assume parfaitement son statut de leader et de capitaine. Au point de surprendre Benoit Trémoulinas qui trouve que l'ancien joueur du PSG est absolument parfait dans son rôle.

Lancé dans une course hallucinante au record du nombre de buts en Coupe du monde avec Lionel Messi, Kylian Mbappé impressionne sur le plan sportif, mais également dans son statut de leader. L'attaquant du Real Madrid, très souvent critiqué pour son attitude, a un comportement irréprochable durant ce Mondial et assume parfaitement son statut de leader des Bleus. Ce qui impressionne Benoit Trémoulinas.

Trémoulinas impressionné par Mbappé « Il y a toujours dans un groupe trois ou quatre leaders qui peuvent se permettre de prendre la parole, que ce soit dans le vestiaire, à l’entrainement, même en dehors. Et encore plus durant le match. C’est important quand on n’arrive pas à trouver la solution sur le terrain que quelques cadres reviennent, regroupent un peu les joueurs, et permettent de trouver une solution : cela crée une belle cohésion de groupe. Après, on voit que le groupe vit bien et tant mieux. Quand l’équipe performe, qu’il y a des résultats, forcément, ça vit très bien », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter un couche.