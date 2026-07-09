Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé choque un consultant de La Chaîne L'EQUIPE !

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé crève l'écran et surtout, il assume parfaitement son statut de leader et de capitaine. Au point de surprendre Benoit Trémoulinas qui trouve que l'ancien joueur du PSG est absolument parfait dans son rôle.
Lancé dans une course hallucinante au record du nombre de buts en Coupe du monde avec Lionel Messi, Kylian Mbappé impressionne sur le plan sportif, mais également dans son statut de leader. L'attaquant du Real Madrid, très souvent critiqué pour son attitude, a un comportement irréprochable durant ce Mondial et assume parfaitement son statut de leader des Bleus. Ce qui impressionne Benoit Trémoulinas.
Trémoulinas impressionné par Mbappé
« Il y a toujours dans un groupe trois ou quatre leaders qui peuvent se permettre de prendre la parole, que ce soit dans le vestiaire, à l’entrainement, même en dehors. Et encore plus durant le match. C’est important quand on n’arrive pas à trouver la solution sur le terrain que quelques cadres reviennent, regroupent un peu les joueurs, et permettent de trouver une solution : cela crée une belle cohésion de groupe. Après, on voit que le groupe vit bien et tant mieux. Quand l’équipe performe, qu’il y a des résultats, forcément, ça vit très bien », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter un couche.
«J’avais une interrogation sur son capitanat, et il est irréprochable»
« Sur des matches où il y a une certaine friction dans le tunnel ou les vestiaires avec l’équipe adverse, généralement on s’en souvient et le match d’après ça soude l’équipe. Cela permet de créer une cohésion et d’aller au combat sur le prochain match. Cela ne peut être que bénéfique pour l’Equipe de France. Clairement, il faut le souligner, j’avais une interrogation sur son capitanat, et il est irréprochable sur cette Coupe du Monde. Il est au-dessus de la mêlée. Ce qu’il dégage, son sourire… Il ramène tout le monde avec lui. Le sang-froid qu’il a eu contre le Paraguay… Et ce qu’il fait sur le terrain tout simplement, techniquement et physiquement… Il prouve qu’il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Bravo à lui », ajoute Benoit Trémoulinas.