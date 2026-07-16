Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Après Lucas Digne, un autre joueur de l'équipe de France sort du silence

Axel Cornic

On pensait que l'équipe de France allait pouvoir aller au bout de cette Coupe du monde 2026 et décrocher une troisième étoile. L'aventure des hommes de Didier Deschamps s'est finalement arrêté en demi-finale, face à une Espagne qui ne leur a laissé aucune chance et qui a dominé les échanges de bout en bout.

Un peu de temps est passé, mais la désillusion est toujours présente. Après avoir impressionné en cette Coupe du monde 2026, l'équipe de France sort aux pieds de la finale. Il faut dire qu'en face, l'Espagne était beaucoup trop forte, avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers qui n'ont jamais semblé pouvoir inverser la tendance.

Les langues se délient après l'élimination Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premières citriques fuser et elles ont notamment concerné Lucas Digne. A l'image de toute l'équipe de France il a en effet été assez décevant, mais c'est surtout lui qui commet la faute sur Lamine Yamal autour de la vingtième minute, qui offre un penalty à l'Espagne. Sur les réseaux sociaux, le latéral gauche a souhaité prendre la parole deux jours après la demi-finale pour faire part de son immense déception, assumant d'ailleurs ses fautes et se projetant finalement sur la petite finale qui attend les Bleus le 18 juillet prochain, contre l'Angleterre.